بعد إغلاقه 3 أيام.. مصر تعيد فتح معبر رفح للسماح بدخول العالقين إلى غزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة -أمس الأربعاء- عودة فتح معبر رفح باتجاه واحد الخميس، على أن يعاد للعمل الطبيعي الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم -في بيان- إن العمل الطبيعي بمعبر رفح البري في الاتجاهين سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، دون أن يكشف تفاصيل تلك العودة.

وأوضح أن المعبر سيفتح الخميس في اتجاه واحد للسماح بدخول العالقين من الجانب المصري، ولم يصدر أي إعلان رسمي من القاهرة بخصوص فتح المعبر حتى الآن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصرييْن أن القاهرة ستفتح معبر رفح على حدودها مع قطاع غزة الخميس في اتجاه واحد ولمدة 3 أيام، للسماح للفلسطينيين الموجودين على الجانب المصري بالعودة إلى القطاع، ولن يستقبل المعبر أي فلسطينيين قادمين من القطاع.

وأغلقت السلطات المصرية المعبر أمام حركة البضائع والأفراد منذ الاثنين وحتى الأربعاء، دون إبداء أسباب، وفق بيانات سابقة لوزارة الداخلية في غزة.

لكن مصادر أمنية مصرية أعلنت يوم الاثنين الماضي أن مصر أغلقت معبر رفح حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي حدث يوم السبت بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ومعبر رفح هو المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، خاصة أن إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

ومنذ منتصف مايو/أيار 2018، يتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر بشكل مستمر باستثناء أيام الإجازات الرسمية.