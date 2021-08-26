البث الحي
أخبار|أفغانستان

أوريان 21: تخلي الغرب عن المتعاونين.. نسخة جديدة سيئة في مطار كابل

آلاف الأفغان يرابطون أمام مطار حامد كرزاي الدولي أملا في الخروج من البلاد بعد سيطرة طالبان على كابل (الأناضول)
آلاف الأفغان يرابطون أمام مطار حامد كرزاي الدولي أملا في الخروج من البلاد بعد سيطرة طالبان على كابل (الأناضول)
26/8/2021

تحوّل تخلي القوى الغربية عن المتعاونين الأفغان إلى مأساة في أغسطس/آب 2021 في مطار كابل، بعد أن تبخرت القوات الأفغانية الموالية للغرب فجأة وأصبحت المعابر الحدودية في يد طالبان، فوجد عشرات الآلاف من العاملين في جيوش الناتو والإدارات المحتلة أنفسهم تحت رحمة الأحداث.

وقال موقع أوريان 21 (orientxxi) الفرنسي إن مشاهد مطار كابل تذكّر بعام 1975، عندما تخلت الولايات المتحدة عن مئات الآلاف من مؤيدي الوجود الأميركي ونظام فيتنام الجنوبية، وتركتهم لمواجهة القمع في فيتنام الجديدة الموالية للاتحاد السوفياتي.

وليس هذا التخلي اليوم مجرد إعادة إصدار لعام 1975، بل هو أيضا -كما كتب المؤرخ سيمون بيير للموقع- مشابه لما حدث للمتعاونين الجزائريين الذين تخلت عنهم فرنسا صيف عام 1962، في الوقت الذي أعيد فيه مئات الآلاف من الفرنسيين إلى وطنهم بشكل عاجل.

وأشار الكاتب إلى أن إدارة مطار كابل -بعد سيطرة طالبان على المدينة- لم تكن مختلفة عن الأمثلة المخزية المذكورة آنفا، إلا أن الفرق هو أن مقاتلي حركة طالبان لا يظهرون أي عداء للجيش الأميركي الذي ما زال يحتل المطار الدولي للبلاد وينظم بهدوء عملية الإجلاء.

تمييز مؤسسي

ويقول الموقع إن واشنطن كلفت جيشها بمهمة منع دخول الأفغان الذين كانوا قبل أيام معدودة يعملون معها، وذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه طالبان من جهتها على منع الناس من الوصول إلى المطار.

وقال الكاتب إن هناك تمييزا مؤسسيا، حيث إن المتعاونين الأفغان الذين خاطروا بحياتهم والمعرضين للخطر أكثر من غيرهم لا يمكن إجلاؤهم، لأنه لم يُسمح -بحسب البروتوكول الرسمي للجيش الأميركي- للطائرات المروحية الأميركية التي كانت تصل إلى المطار ببساطة، بحمل أي شخص ليس من مواطني دول الناتو.

وأشار إلى أن الجيش الأميركي دافع عن المطار بذريعة منع النهب، وأطلق الرصاص لتحذير جموع المتعاونين مع الغرب الذين يحاولون دخول المطار، كما أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن إرسال تعزيزات إضافية لتأمين المطار في بلد يديره الآن أعداؤها بالأمس.

وقال الكاتب إن إطلاق النار التحذيري ضد المتعاونين السابقين مع الجيوش الغربية خلّف عدة قتلى، كما قرر طيار إحدى الرحلات المغادرة الإقلاع دون أي اعتبار لآلاف الناس المتشبثين بطائرته فوق المدرج. وقد تسبب ذلك في قتل عدة أشخاص ربما سقطوا من طائرات مختلفة، وعلق بأن هذه الجريمة التي تتجاوز وصف القتل بسبب الإهمال، تم التغاضي عنها بشكل شبه كامل في وسائل الإعلام الغربية.

وأوضح أنه في حين تم توثيق خروج الولايات المتحدة من سايغون عام 1975 بشكل جيد، فإن الشهود الذين صوروا الانتهاكات العسكرية الأميركية في مطار كابل هذا العام، قد تعرضت هواتفهم للمصادرة والتحطيم بوحشية على الأرض، أو أُجبروا على محو اللقطات التي التقطوها.

نفس الظلم والخيانة

ويقارن الكاتب بين أحداث سايغون والخروج الفرنسي من الجزائر وأحداث مطار كابل التي تتكشف مشاهدها الآن من جهة، وبين فيلم فرانك كابرا "الأفق الضائع" (Lost Horizon) الذي تخيل فيه وجود القنصل البريطاني المحلي وسط حشد ضخم من الصينيين الذين يريدون الهروب مع وصول قوات ماو تسي تونغ إلى مدينة وهمية، وهو مكلف بإجلاء الأوروبيين فقط، قبل أن يأتي شرير محلي يحاول ضرب القنصل للاستيلاء على الطائرة.

وبعد المقارنة يتساءل الكاتب باستنكار: "كيف يمكننا -بعد أكثر من 80 عاما- أن نكون ما زلنا في هذه المرحلة من الظلم والخيانة؟ نفرض وجودنا وحضارتنا، ونقدم وعودا بالتقدم الاجتماعي والإثراء الاقتصادي، ثم نذهب بجبن تاركين وراءنا كل من خدموا في هذا المشروع؟".

وخلص الكاتب إلى أنه ربما يتحول المتعاونون مع الغرب بين عشية وضحاها إلى مهاجرين غير نظاميين، ويتم التخلي عنهم بحجة أن هؤلاء محكوم عليهم بالفساد والضعف وعدم الكفاءة، وهكذا يتم إعدام الوكلاء عندما لا تحتاجهم، "فهل سنسمع قريبا في وسائل الإعلام أن هؤلاء المتعاونين كانوا جميعا مجرمي حرب وفاسدين؟ يبدو أن ذلك قد بدأ".

ويقول إن الأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذه القضية هو أنه اعتبارا من يوم الاثنين 16 أغسطس/آب، تم تكليف طالبان بتنظيم تدفق الناس نحو طريق المطار، ثم عهد إليهم التحكم بأبواب المطار، لذلك أصبح الأعداء القدامى متعاونين، وصار عناصر طالبان الآن هم المسؤولين عن تحطيم هواتف من تسول له تصوير الوضع في المطار.

المصدر : أوريان 21

حول هذه القصة

تايمز: حتى لا يتكرر سيناريو أفغانستان.. المعارضة الفرنسية تدعو ماكرون لعدم تخفيض القوات في مالي

حثت المعارضة في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون على تجديد التزام البلاد بمحاربة ما تسميه باريس “الجماعات الجهادية” بغرب أفريقيا بعد أن أشاد تنظيم القاعدة بهزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان.

24/8/2021
المزيد من أخبار

مقال في الغارديان: من المسؤول عن الفوضى في أفغانستان؟ ابحث عن وسائل الإعلام

جهود إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان المتعاونين مع قوات التحالف من كابل مستمرة (الجزيرة)

تحركات دبلوماسية تبحث مع طالبان الضمانات الأمنية والحقوقية التي تتعلق بمستقبل أفغانستان

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ندوة صحفية عقب اجتماع افتراضي بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان (رويترز)

قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي

لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)

بعد تحذيرات غربية من "تهديد إرهابي".. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين بمطار كابل

التفجيران وقعا في محيط مطار كابل وأسفرا عن عشرات القتلى والجرحى (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

بدري 313.. تعرف على قوات النخبة في حركة طالبان

بدري 313 لعبت دورا محوريا في إطاحة طالبان بالحكومة الأفغانية (مواقع التواصل)

رونالدو إلى مانشستر سيتي.. تفاصيل الصفقة ونقطة خلاف وحيدة قبل الإعلان الرسمي

جنرال أفغاني: كنت قائدا به.. يلومون الجيش على انهياره لكن دون ذكر الأسباب

الجيش الوطني الأفغاني (وكالة الأنباء الأوروبية)

فورين بوليسي: مساع للتصالح مع نظام الأسد.. المنطقة تستعد لخروج الولايات المتحدة من سوريا

الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بمئات الجنود في سوريا (وكالة الأنباء الأوروبية)