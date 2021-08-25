البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

هوكول (يسار) تعهدت بالعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم (رويترز)
هوكول (يسار) تعهدت بالعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم (رويترز)
25/8/2021

أدت السياسية الأميركية الديمقراطية كاثي هوكول أمس الثلاثاء اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك في تاريخ البلاد.

وتعهدت هوكول خلال مراسم التنصيب بتغيير المناخ السياسي في الولاية، والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.

وبذلك تصبح هوكول، التي ولدت في مدينة بافالو وبلغت 63 عاما هذا الأسبوع، الحاكم الـ57 للولاية الأميركية.

وتولت هوكول المنصب صباح أمس الثلاثاء في أعقاب فضيحة تحرش جنسي دفعت سلفها في المنصب آندرو كومو إلى الاستقالة.

وكان كومو قد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها أول أمس الاثنين إن التحقيق الحكومي، الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيا بنساء كن يعملن لحسابه، كان ظالما.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

11 امرأة ضحية سلوكه.. حاكم نيويورك يواجه تهما بالتحرش الجنسي وبايدن يدعوه للاستقالة

أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، أمس الثلاثاء، أن حاكم الولاية أندرو كومو “تحرش جنسيا بالعديد من النساء”، بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في مزاعم طالت هذا الديمقراطي.

4/8/2021

نيويورك.. مظاهرات أميركية للتضامن مع فلسطين والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية

تظاهرت مجموعة من الأميركيين أغلبهم من أصول عربية في مدينة نيويورك للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتجمع المتظاهرون قرب محطة قطارات في حي كوينز شرقي المدينة رافعين لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية.

المزيد من أخبار

من “معجزة دونكيرك” إلى كابُل.. تعرف على أشهر عمليات الإجلاء العسكري منذ الحرب العالمية الثانية

أفغان ينتظرون إجلاءهم من مطار كابل بعد سيطرة قوات طالبان على العاصمة يوم 16/8/2021 (الفرنسية)

إسرائيل تحشد قرب غزة.. السلطة تخاطب مسؤولين أمميين ومصر تواصل إغلاق معبر رفح

آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة المحاصر (رويترز)

الجزائر والمغرب.. عقود من العلاقات المتوترة

أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب &#34;الأعمال العدائية&#34; للمملكة ضدها. (وكالات)

بعد تمديده العمل بالإجراءات الاستثنائية.. هل يمكن للرئيس التونسي تعليق العمل بدستور الثورة؟

قيس سعيد انتقد قبل أيام الطريقة التي صيغ بها الدستور التونسي (رويترز)
الأكثر قراءة

أمير حركة طالبان.. من هو “مولوي” هبة الله آخوند زاده؟

هبة الله آخوند زاده أمير حركة طالبان (الجزيرة)

رحلة البندقية وغوانتانامو والقصر.. الملا عبد القيوم وزيرا لدفاع طالبان

طالبان سيطرت على معظم الأراضي الأفغانية وتعمل على بناء نظام سياسي يقود البلاد (الأوروبية)

التزم بموعد الانسحاب من أفغانستان.. بايدن يحذر من تنظيم “خراسان” وإدارته تواصل التنسيق مع طالبان

القوات الأميركية تواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل بوتيرة متسارعة (الأوروبية)

المغرب يأسف لقرار الجزائر قطع العلاقات بينهما ويرفض "الذرائع الواهية"