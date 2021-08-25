للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

أدت السياسية الأميركية الديمقراطية كاثي هوكول أمس الثلاثاء اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك في تاريخ البلاد.

وتعهدت هوكول خلال مراسم التنصيب بتغيير المناخ السياسي في الولاية، والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.

وبذلك تصبح هوكول، التي ولدت في مدينة بافالو وبلغت 63 عاما هذا الأسبوع، الحاكم الـ57 للولاية الأميركية.

وتولت هوكول المنصب صباح أمس الثلاثاء في أعقاب فضيحة تحرش جنسي دفعت سلفها في المنصب آندرو كومو إلى الاستقالة.

وكان كومو قد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها أول أمس الاثنين إن التحقيق الحكومي، الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيا بنساء كن يعملن لحسابه، كان ظالما.