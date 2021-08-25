رحلة البندقية وغوانتانامو والقصر.. الملا عبد القيوم وزيرا لدفاع طالبان

عيّنت حركة طالبان الأفغانية الملا عبد القيوم ذاكر وزيرا للدفاع بالوكالة، وسط مضيها قدما في تشكيل نظام سياسي يقود البلاد بعد سيطرتها على مقاليد الحكم في العاصمة كابل.

وقال مصدر في الحركة للجزيرة إنه تم تعيين المعتقل السابق في غوانتانامو الملا عبد القيوم ذاكر وزيرا للدفاع بالوكالة، بعد يومين من تسريب معلومات عن تعيين وزراء ومسؤولين بالوكالة.

ومنذ فترة يترد اسم عبد القيوم في التقارير الميدانية، حيث يحمل صفة القائد العسكري لطالبان، ويتولى مهمات كبيرة داخل الحركة.

وولد الملا عبد القيوم عام 1973 في قرية بولاية هلمند جنوب البلاد، وتلقى تعليمه في المدارس الدينية الأفغانية، ولاحقا انتقل للعيش والدراسة في كويتا بباكستان.

أثناء دراسته تعرف على الحركة الإسلامية التي كانت تقاتل الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، وبعد ظهور طالبان انضم إليها عنصرا عاديا قبل أن يرتبط اسمه بملفات مهمة ويتبوأ مناصب قيادية في الحركة.

اعتقلت القوات الأميركية عبد القيوم ذاكر أثناء غزوها أفغانستان وسجنته في قاعدة باغرام، ثم نقلته إلى معسكرات الاعتقال التابعة للولايات المتحدة في خليج غوانتانامو بكوبا.

العودة للقتال

وبعد إطلاق سراحه عاد إلى صفوف طالبان، وأدار عمليات عسكرية في ولاية هلمند الأفغانية، قبل أن يصبح القائد العسكري العام لطالبان.

وفي عام 2014، أقيل من مهامه بعد خلاف مع زعيم طالبان حينها الملا أختر منصور.

ولكن عبد القيوم عاد لقيادة العمل العسكري بعد اغتيال أميركا الملا أختر منصور عام 2016 ، وتولّي الملا أخوند زاده قيادة الحركة.





وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي طوال 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وأفادت التقارير بأن الملا عبد القيوم كان يدير شؤون الحكم من داخل القصر الرئيسي في الساعات الأولى من سيطرة الحركة على العاصمة كابل.

مجلس حكم

ويأتي الإعلان عن تولي الملا عبد القيوم حقيبة الدفاع بعد يوم من تصريح مصدر في طالبان للجزيرة بأن الحركة "تعين وزراء ومسؤولين بالوكالة لعدد من الوزارات والمؤسسات".

وكشفت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قادة طالبان سيشكلون مجلسا للحكم يتألف من 12 شخصا.

وقالت المجلة إن أبرز القادة في المجلس المُنتظر هم: الملا عبد الغني برادر، والملا محمد يعقوب نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر، وكذلك خليل حقاني الذي تنسب إليه الإستراتيجية العسكرية التي قادت إلى سيطرة طالبان على البلاد.

وذكرت أن كلا من برادر ويعقوب يعمل على ضم أحمد مسعود -نجل أحمد شاه مسعود، والذي يعارض طالبان- إلى مجلس الحكم.

وأشارت المجلة إلى أن حركة طالبان ستتجنب إنشاء مناصب كبرى من قبيل الرئيس أو حتى الأمير، وتسعى إلى إنشاء مجلس للحكم يحظى باعتراف دولي.