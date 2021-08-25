أفغانستان.. قطر تكثف جهودها الدبلوماسية وميركل تشيد بدورها "الحاسم" في التفاوض والإجلاء

عبّرت حركة طالبان عن أملها في أن تواصل دولة قطر جهودها في مساعدة أفغانستان، في حين أشادت ألمانيا بالدور القطري "الحاسم" في المحادثات مع الحركة وعمليات الإجلاء.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان عبد الغني برادر إن الحركة تأمل أن تواصل قطر مساعداتها الإنسانية للشعب الأفغاني.

وكان الملا برادر التقى مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري في العاصمة الأفغانية.

كما التقى القحطاني -خلال زيارته لكابل- الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله، وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار.

وتأتي زيارة القحطاني لحث الأطراف الأفغانية على تسريع الانتقال السلمي للسلطة وتشكيل حكومة شاملة تلبي تطلعات الشعب الأفغاني.

إشادة ألمانية

وأشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بما وصفته بالدور البناء لدولة قطر، وإسهامها في المحادثات مع حركة طالبان، ودورها في إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان المتعاونين من كابل.

وفي كلمتها أمام البرلمان الألماني، قالت "أود أن أعبر عن تقديري للدور البناء لقطر ومساهمتها الحاسمة في المحادثات مع طالبان، وكذلك عمليات الإجلاء"، مشيرة إلى أنها تحدثت أمس مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر الهاتف.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.https://t.co/IJY0r6NMMH — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 24, 2021

وذكرت أن الجانبين تطرقا في الاتصال إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات التي تمر بها أفغانستان، إذ أكدا ضرورة مواصلة الحوار من أجل إنجاح التسوية السياسية الشاملة التي تحقق كافة تطلعات الشعب الأفغاني.

مواصلة الحوار

وقالت ميركل إن على المجتمع الدولي مواصلة الحوار مع طالبان، لكن يجب ألا تكون هناك أي اتفاقات غير مشروطة مع الحركة، ووصفت الوضع في أفغانستان بالقاسي، لكنها دعت إلى التعامل معه.

كما أشارت إلى أن الحوار مع الحركة يهدف إلى حماية المكتسبات التي تحققت في أفغانستان خلال العقدين الماضيين.

وحذرت ميركل من خطر تحول أفغانستان إلى أرض خصبة لتكاثر الإرهاب مجددا، كما دعت إلى مواصلة دعم الأفغان واللاجئين في دول الجوار، وشددت على مواصلة العمل لإجلاء المتعاونين الأفغان خارج البلاد.

وتسهم القوات القطرية في إجلاء الرعايا الغربيين والأفغان المسجلين في قوائم المغادرة من مطار كابل، وأُرسلت طائرات عدة نقلت حتى الآن الآلاف من العاصمة الأفغانية كابل إلى الوجهة التي يقصدونها.