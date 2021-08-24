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شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس

الشهيد عماد خالد أصيب برصاص الاحتلال أثناء وجوده على سطح منزله (مواقع التواصل)
الشهيد عماد خالد أصيب برصاص الاحتلال أثناء وجوده على سطح منزله (مواقع التواصل)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202111:53 AM (مكة المكرمة)

أعلن فجر اليوم الثلاثاء عن استشهاد فتى فلسطيني، خلال اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عماد خالد حشاش (17 عاما) أصيب برصاص الاحتلال أثناء وجوده على سطح منزله، ونقل إلى مستشفى رفيديا، وأعلن هناك عن استشهاده.

ووفق المصادر، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة من منطقة السهل، وانتشرت في شوارعه، ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين مقاومين داخل المخيم.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة لاعتقال فلسطينيين، واندلعت على إثرها مواجهات مع عدد من الشبان.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وردّ الشبان برشق هذه القوات بالحجارة.

المصدر : وكالات

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