نحو 7.5% من العراقيين أخذوا جرعتي اللقاح حتى الآن، أي نحو 3 ملايين من إجمالي سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة

في أثناء تجول إيلاف زياد في "مول المنصور" ببغداد، وجد مركزا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في وسط المجمع التجاري المزدحم. وقال زياد، وهو موظف حكومي، بعد أن تلقى التطعيم في المركز "إن هذه المبادرة رائعة وتشجع على التطعيم بعيدا عن المراكز الصحية المزدحمة عادة".

وأقامت السلطات العراقية هذا المنفذ الجديد يوم 20 أغسطس/آب الجاري في مول المنصور، وهو أول مركز من نوعه في العراق، ليعمل عدة ساعات يوميا.

وليس بمقدور كثير من العراقيين -أو أنهم لا يرغبون في- أخذ عطلة من العمل لزيارة المراكز الطبية التي تكون مفتوحة صباحا فقط. ويفتح مركز التطعيم الجديد في المركز التجاري فترة العصر حيث يكون مركز التسوق مزدحما جدا.

ويحمل الطاقم الطبي للمركز الجديد منشورات تتضمن معلومات عن اللقاح ويتجولون في المركز التجاري لرفع مستوى وعي الناس بفوائد اللقاح على أمل جذب مزيد من الناس لمركزهم المزدحم بالفعل.

وقالت الطبيبة رشا دريد، مسؤولة الإعلام الصحي بقطاع حي العدل ببغداد، إن المراكز التجارية تستقطب العديد من المواطنين مساء، لا سيما من الموظفين الذين يتعذر حضورهم إلى المراكز الصحية صباحا.

وقال أحمد زيد، وهو عامل عراقي، بعد أن تلقى التطعيم في المركز التجاري إنه كان من أشد المعارضين لأخذ اللقاح، لكنه بات الخيار الأفضل بعدما بدأ فيروس كورونا يحصد المئات يوميا.

وشهد العراق زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسجل 5634 إصابة، من بينها 74 وفاة أول أمس الأحد.

وأخذ جرعتي اللقاح حتى الآن نحو 7.5% من العراقيين، أي نحو 3 ملايين من إجمالي سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بالمحلات في المركز التجاري قالت الطبيبة مروة ماجد، "قمنا طبعا بزيارة جميع المحلات وتوعيتهم. والمواطنون الموجودون هنا لأخذ اللقاح طبعا تم تشجيعهم على أخذه، كما تم بيان أن الأثر الجانبي للقاح هو مجرد ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم. ورأينا أن أكثر الناس -والحمد والشكر لله- تقبل على أخذ اللقاح بعد تشجيعنا لهم".