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المنقوش تبحث مع المبعوث الأممي يان كوبيش ترتيبات عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية بحثت مع المبعوث الأممي الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها (رويترز)
وزيرة الخارجية الليبية بحثت مع المبعوث الأممي الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها (رويترز)
24/8/2021

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مع المبعوث الأممي يان كوبيش ترتيبات عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

وأوضحت الخارجية الليبية في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك أن المؤتمر المرتقب -الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي- يسعى إلى وضع آليات محددة وعملية لتنفيذ بنود مؤتمري برلين الأول والثاني وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين بحثا "الأوضاع في ليبيا والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها"، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي سيخصص لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو/حزيران الماضي وتنفيذ بنودها.

وأوضحت أن المبادرة ستعمل على إيجاد آليات تنفيذية لوضع برنامج زمني واضح لانسحاب المرتزقة، بالإضافة إلى آليات لحل المشاكل الأمنية والاقتصادية، وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد الجانبان "المضي قدما في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية".

كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة، واستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر.

اجتماع الجزائر

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا يومي 30 و31 أغسطس/آب الجاري، بهدف "مساعدة البلد الحدودي على تجاوز تعثر مسار التسوية السياسية".

وسينعقد الاجتماع على مستوى وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر باعتبارها دولا حدودية معنية مباشرة باستقرار ليبيا، فيما يرجح مشاركة ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقبل أشهر، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي تولت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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