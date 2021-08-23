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وزير خارجية قطر: نبذل قصارى الجهود لدفع طالبان إلى التصرف كجزء من المجتمع الأفغاني

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: لا أحد يريد أن يرى أفغانستان نموذجا لبلد يعيش في قرون غابرة (الجزيرة)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: لا أحد يريد أن يرى أفغانستان نموذجا لبلد يعيش في قرون غابرة (الجزيرة)
22/8/2021

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن قطر تبذل قصارى الجهود لدفع طالبان إلى التصرف كجزء من المجتمع الأفغاني.

وأوضح وزير الخارجية القطري في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أنه لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه رد فعل الحركة حتى يعودوا بإجابة واضحة.

وأضاف أن هناك حاجة للانخراط والاتفاق على حل سلمي، والتوصل إلى شكل من أشكال تقاسم السلطة، وحماية الأقليات وحقوق الإنسان الأساسية، خصوصا حقوق المرأة وحقها في التعليم.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ذلك ما تدعمه قطر، وبخلافه لن تتمكن قطر أو المجتمع الدولي من المساعدة، وقال إنه لا أحد يريد أن يرى أفغانستان نموذجا لبلد يعيش في قرون غابرة.

المصدر : الجزيرة

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