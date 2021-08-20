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عقب 5 أشهر على جنوحها.. "إيفر غيفن" تعود إلى قناة السويس

السفينة إيفر غيفن مملوكة لشركة يابانية ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية (غيتي)
السفينة إيفر غيفن مملوكة لشركة يابانية ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية (غيتي)
20/8/2021

عادت اليوم الجمعة سفينة الحاويات "إيفر غيفن" (Ever Given) إلى قناة السويس عقب نحو 5 أشهر على جنوحها في المجرى الملاحي.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد دخلت السفينة البنمية مجرى قناة السويس صباح اليوم الجمعة لاستكمال رحلتها متجهة إلى الصين.

وأوضحت أن هيئة قناة السويس خصصت قاطرتين لمرافقة سفينة الحاويات إيفر غيفن خلال رحلة عبورها من قناة السويس عائدة إلى الصين بعد تفريغ حمولتها في ميناء روتردام بهولندا.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي غادرت السفينة "إيفر غيفن" قناة السويس بعد تسوية مالية بلغت 540 مليون دولار جراء جنوحها وتعطيلها المجرى الملاحي لمدة 6 أيام في مارس/آذار الماضي، وجاءت مغادرتها بعد توقيع هيئة قناة السويس اتفاق تسوية مع الشركة المالكة، في إغلاق نهائي لملف السفينة التي ظلت محتجزة لمدة 107 أيام.

والسفينة "إيفر غيفن" مملوكة لشركة "شوي كيسن" (Shoei Kisen) اليابانية ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" (Evergreen) التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وحمولتها نحو 220 ألف طن.

المصدر : وكالة الأناضول

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