خلال زيارتها الـ19 لموسكو.. ميركل تدعو لاستمرار الحوار مع وروسيا رغم التوترات

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مستهل اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى البقاء على حوار رغم التوترات السياسية الهائلة بين البلدين.

وقالت ميركل اليوم الجمعة عقب وصولها إلى موسكو "يسعدني أن نلتقي مرة أخرى هنا في الكرملين، ربما في زيارة وداع، ولكن أيضا زيارة عمل، حتى لو كانت لدينا خلافات عميقة اليوم، فإننا نتحدث مع بعضنا البعض، ويجب أن يستمر ذلك على هذا النحو".

وأعربت ميركل عن عزمها التركيز خلال المباحثات على الأوضاع في أفغانستان وليبيا والعلاقات بين البلدين.

من جانبه، شدد بوتين على وجود ملفات وقضايا عديدة يتطلب الوضع الراهن مناقشتها بين البلدين.

وقال بوتين إن الاتصالات مع المستشارة -عبر الهاتف- كانت دائما مكثفة، مؤكدا أن ألمانيا شريك تجاري مهم لروسيا.

هذه الزيارة الـ19 التي تقوم بها ميركل لموسكو خلال فترة توليها المستشارية (رويترز)

وعقب وصولها إلى موسكو، وضعت ميركل إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر بالعاصمة الروسية، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الـ80 لغزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفياتي، الذي أسفر عن مقتل 27 مليون شخص خلال الحرب العالمية الثانية، وكان عدد الضحايا في الاتحاد السوفياتي أكثر من أي دولة أخرى.

وهذه الزيارة هي الـ19 التي تقوم بها ميركل لموسكو خلال فترة توليها المستشارية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية روسية.

وتأتي زيارة ميركل عقب عام بالضبط منذ تعرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني لمحاولة تسميم، ونُقل وقتها جوا إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

ويقبع نافالني (45 عاما) حاليا في معسكر اعتقال بروسيا، ويحمّل بوتين مسؤولية محاولة اغتياله في 20 أغسطس/آب 2020.