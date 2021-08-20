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إثيوبيا.. المجاعة تهدد الملايين في إقليم تيغراي

لاجئون من إقليم تيغراي ينتظرون دورهم للحصول على الغذاء (الفرنسية-أرشيف)
لاجئون من إقليم تيغراي ينتظرون دورهم للحصول على الغذاء (الفرنسية-أرشيف)
20/8/2021

حذرت منظمة إغاثة دولية أميركية من مجاعة تهدد الملايين في إقليم تيغراي الإثيوبي بسبب قرب نفاد الإمدادات الغذائية هذا الأسبوع.

وفي بيان -نشر في وقت متأخر أمس الخميس- قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن السلع الغذائية نفدت من مخازن الوكالة وغيرها من منظمات الإغاثة في تيغراي.

وأضافت باور أن السكان في تيغراي "يتضورون جوعا، إذ يواجه نحو 900 ألف منهم المجاعة، بينما يبقى أكثر من 5 ملايين في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، ووقف فوري لإطلاق النار المتواصل منذ 9 شهور بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي.

كما قالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- إن 277 شاحنة مساعدات دخلت تيغراي، دون ذكر التوقيت الذي حدث فيه ذلك.

وأضافت أن أكثر من 10 منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تشارك في الجهود الإنسانية في تيغراي، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تقدم الدعم أيضا.

وذكر بيان باور أن هناك حاجة لوصول 100 شاحنة تحمل أغذية وإمدادات ضرورية يوميا إلى تيغراي لتلبية الاحتياجات الإنسانية "الضخمة" هناك، كما وصلت نحو 320 شاحنة إلى الإقليم قبل بضعة أيام، وهو ما يمثل أقل من 7% من المطلوب.

المصدر : رويترز

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