البث الحي
أخبار|فلسطين

حي الشيخ جراح.. العشرات يعتصمون قبالة المحكمة العليا بانتظار البت بالتماس المهددين بإخلاء منازلهم

وقفة تضامن سابقة لصحفيين فلسطينيين مع سكان حي الشيخ جراح المهددين بالطرد من منازلهم (الجزيرة)
وقفة تضامن سابقة لصحفيين فلسطينيين مع سكان حي الشيخ جراح المهددين بالطرد من منازلهم (الجزيرة)
2/8/2021

اعتصم العشرات اليوم الاثنين قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة تضامنا مع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها في حي الشيخ جراح، وذلك بالتزامن مع نظر المحكمة اليوم في التماسات 4 عائلات مقدسية بالطعن في قرار قضائي سابق بإخلاء منازلها لفائدة مستوطنين إسرائيليين.

ومن بين المشاركين في الاعتصام فلسطينيون ويساريون إسرائيليون وأجانب، إضافة إلى نواب عرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ورفع المتضامنون لافتات باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، من بينها "العدالة للشيخ جراح"، و"إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي" و"باقون"، و"لن نترك أرضنا".

وكان محامي العائلات المقدسية حسني أبو حسين قد قال لوكالة الأناضول في وقت سابق إن قضاة المحكمة العليا سيستمعون إلى ادعاءات الأطراف، مضيفا أنه لا يعلم إذا كانت المحكمة ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات اليوم أم ستؤجل الأمر.

انفجار الأوضاع

وقال نبيل الكرد (76 عاما) -وهو أحد المهددين بإخلاء منزله- إنه يتوقع أن تؤجل المحكمة إصدار قرارها، مشددا على أنه "من المفروض أن تتخذ المحكمة قرارا عقلانيا، لأنه إذا ما تم اتخاذ قرار بالتهجير فستنفجر الأوضاع، ليس فقط في القدس وحدها وفلسطين وإنما العالم أجمع، فما يقومون به هو جريمة حرب".

وفي بداية العام الحالي أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارات بإخلاء منازل 7 عائلات لصالح مستوطنين، مما فجر مواجهات في القدس امتدت لاحقا إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وطالبت العديد من الدول -بما فيها الولايات المتحدة- تل أبيب بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.

وكانت 27 عائلة فلسطينية أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين تزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتسكن في حي الشيخ جراح 38 عائلة، بعد أن جرى في السنوات الماضية إخلاء منازل 3 عائلات لصالح مستوطنين.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

مع تكرار اعتداءات المستوطنين.. سكان حي الشيخ جراح حبيسو منازلهم ويناشدون توفير حماية دولية

لا يحتاج المتضامنون كثيرا من الوقت ليعرفوا أنهم على وشك الوصول إلى حي الشيخ جرّاح، إذ تستقبلهم رائحة المياه العادمة على بعد مئات الأمتار مرحبة بهم في حي انقلبت الحياة فيه رأسا على عقب.

24/6/2021

التضامن الميداني والإعلامي المتواصل.. أبرز ما تطلبه عائلات حي الشيخ جراح مع اقتراب جلسة محاكمتها

كحال كل الوقفات التضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة مساء أمس السبت، دعا إليها أهالي الحي مع اقتراب موعد جلسة محاكمتهم في قضية إخلاء منازلهم.

1/8/2021
المزيد من أخبار

لبنان.. ميقاتي يلتقي عون ويعلن أن مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة

لقاء سابق بين نجيب ميقاتي (يمين) وميشال عون (رويترز)

سد النهضة.. إثيوبيا ترفض أي اتفاق يقيد استخدامها للنيل والسودان يحذر من تضرر محطات الكهرباء ومصر تطالب باتفاق ملزم

إثيوبيا تصر على أن ملء السد لن يضر بدولتي المصب (الأوروبية)

قطر ترسل فريقا مجهزا من مجموعة البحث والإنقاذ إلى تركيا للمساعدة على مواجهة الحرائق

فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) توجه إلى تركيا (وسائل التواصل الاجتماعي)

تونس.. مباحثات بين الرئيس ووزير خارجية الجزائر وقوات الأمن تحاصر المحكمة الابتدائية بالعاصمة لاعتقال محام

الأكثر قراءة

قد تزيح تسلا عن عرش السيارات الكهربائية.. “إي كيو إكس إكس” من مرسيدس القادمة من عالم الخيال

صدق أو لا تصدق- شاهد.. عراقي يزور قبره منذ 31 عامًا رغم أنه على قيد الحياة

بتسريبات ووثائق حصرية.. "ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

(الجزيرة)
logo

التاريخ الإسلامي لأميركا.. هكذا حُرم العبيد المسلمون حريتهم وتم تنصيرهم بالقوة