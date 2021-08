حي الشيخ جراح.. العشرات يعتصمون قبالة المحكمة العليا بانتظار البت بالتماس المهددين بإخلاء منازلهم

اعتصم العشرات اليوم الاثنين قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة تضامنا مع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها في حي الشيخ جراح، وذلك بالتزامن مع نظر المحكمة اليوم في التماسات 4 عائلات مقدسية بالطعن في قرار قضائي سابق بإخلاء منازلها لفائدة مستوطنين إسرائيليين.

ومن بين المشاركين في الاعتصام فلسطينيون ويساريون إسرائيليون وأجانب، إضافة إلى نواب عرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ورفع المتضامنون لافتات باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، من بينها "العدالة للشيخ جراح"، و"إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي" و"باقون"، و"لن نترك أرضنا".

وكان محامي العائلات المقدسية حسني أبو حسين قد قال لوكالة الأناضول في وقت سابق إن قضاة المحكمة العليا سيستمعون إلى ادعاءات الأطراف، مضيفا أنه لا يعلم إذا كانت المحكمة ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات اليوم أم ستؤجل الأمر.

The court hearing on the settler takeover of houses in Sheikh Jarrah neighborhood has now begun. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/PPbCmhhb2M

