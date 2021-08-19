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قتيلان بتفجير في مقديشو ومقتل 25 من حركة الشباب بعمليات للجيش

جنود صوماليون في موقع تفجير سابق في العاصمة مقديشو (وكالات)
جنود صوماليون في موقع تفجير سابق في العاصمة مقديشو (وكالات)
19/8/2021

قتل شخصان على الأقل وأصيب 3 آخرون اليوم في تفجير استهدف مطعما شعبيا قرب مقر المخابرات في العاصمة الصومالية مقديشو، في حين أعلن الجيش عن قتل 25 من مقاتلي حركة الشباب وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الشرطة -طلب عدم الكشف عن هويته- إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مطعم كان يرتاده جنود قرب مقر المخابرات في العاصمة مقديشو".

وأضاف أن "التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل شخصين على الأقل هما الانتحاري وجندي، في حين أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفيات العاصمة".

ووصلت وحدات من قوات الأمن إلى موقع التفجير حيث طوقت المكان، بينما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مراقبين رجحوا أن يكون مقاتلو حركة الشباب وراء الهجوم.

في السياق، شن الجيش الصومالي عملية عسكرية بمحافظة مدغ وسط البلاد، أسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي حركة الشباب.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية نقلا عن الجيش، أن القوات تمكنت من السيطرة على عدة مناطق تابعة لمحافظة مدغ وأن عمليات عسكرية ما زالت متواصلة في مناطق أخرى.

المصدر : وكالات

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