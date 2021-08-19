باكستان.. قتلى في انفجار خلال احتفال بذكرى عاشوراء

قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون، اليوم الخميس، في انفجار استهدف موكبا للشيعة شمال شرقي باكستان.

وأفادت الشرطة المحلية بأن قنبلة زرعت على جانب الطريق في مدينة بهاولنجر، بإقليم البنجاب (شمال شرق)، انفجرت وسط حشد من الشيعة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات الشرطة والإسعاف تندفع نحو موقع الانفجار، كما شوهد عدد من الجرحى يطلبون المساعدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن شهود عيان، لم تسمهم، قولهم إن التوترات تتصاعد في المدينة، حيث يحتج الشيعة على الهجوم ويطالبون بالانتقام.

وتشهد هذه الذكرى الدينية، خلال شهر المحرم المبارك، عنفا طائفيا متكررا في باكستان وتحاط بترتيبات أمنية مشددة.

وفي إجراء احترازي خلال ذكرى عاشوراء، أوقفت السلطات خدمة الهاتف المحمول بالمدن الكبرى. ولاحظ سكانها الخميس تشبع الشبكة في العديد من المناطق. كذلك أغلقت الشوارع المحيطة بالتجمعات.

ويشكل الشيعة 20% من سكان باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، غالبيتهم الساحقة من السنة.