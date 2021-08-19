البث الحي
أخبار

تلغراف: الغطرسة والإذلال أسقطا الإمبراطورية الأميركية

الانسحاب من أفغانستان علامة على انتهاء الحقبة الأميركية (الفرنسية)
الانسحاب من أفغانستان علامة على انتهاء الحقبة الأميركية (الفرنسية)
19/8/2021

في تعليقه على الانسحاب الأميركي من أفغانستان كتب المحرر بصحيفة ديلي تلغراف (Daily Telegraph) أليستر هيث أن الولايات المتحدة تتراجع على كل الجبهات وأن ساستها غير الأكفاء عاجزون عن عكس مسار هذا الانحدار.

وقال هيث في مستهل مقاله إنه لا توجد إمبراطورية أبدية وإن كل الإمبراطوريات تسقط في نهاية المطاف بسبب الغطرسة والإذلال.

وأضاف أن الكارثة الإنسانية المؤلمة المتمثلة في الانسحاب الفاشل من أفغانستان هي فقط أحدث علامة على انتهاء الحقبة الأميركية، حيث لم تعد واشنطن شرطي العالم ويوشك أن يكون هناك مستقبل مقلق من الخلافات بين القوى الإقليمية التوسعية والسلطوية.

وأشار الكاتب إلى أن النفوذ الأميركي بلغ ذروته من أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وأن نهضة الرئيس السابق رونالد ريغان وهدم جدار برلين وإنهاء الشيوعية ومعسكرات الاعتقال السوفيتية وصعود وادي السيليكون واختراع الإنترنت كانت كلها أعواما للهيمنة الأميركية وأيام مجد السلام الأميركي.

ومع ذلك يرى الكاتب أن كل ما سبق كان انحرافا قاسيا عن المسار ودلالة على الفكرة الأميركية، وبعد ذلك سار كل شيء بشكل خاطئ وعانى العالم من محاولة طويلة الأمد وفاترة، وفي نهاية المطاف غير مثمرة بشكل كارثي، لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

الكارثة الإنسانية المؤلمة المتمثلة في الانسحاب الفاشل من أفغانستان هي فقط أحدث علامة على انتهاء الحقبة الأميركية، حيث لم تعد واشنطن شرطي العالم ويوشك أن يكون هناك مستقبل مقلق من الخلافات بين القوى الإقليمية التوسعية والسلطوية

ويضيف الكاتب أنه وبعد مرور 20 سنة أصبحت خطة أميركا العالمية حطاما وأصبحت نخبها مرتبكة بشأن كل شيء تقريبا، والغباء وعدم الكفاءة اللذان ظهرا في الانسحاب من أفغانستان يؤكدان أنهم لا يفهمون بقية العالم ولا يصلحون لحكم بلدهم، ناهيك عن العالم.

وأوضح الكاتب أن التعميم الساذج أعمى الأميركيين وأنهم لم يعودوا يفهمون الدين أو القبلية أو التاريخ أو الاختلافات الوطنية أو لماذا تريد البلدان أن تحكم نفسها.

وأفاض في ذكر فشل وتراجع أميركا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وقال إن فكرة السلام الأميركي لم تحقق أي شيء ذي أهمية في هذه الأماكن، وفي ظل هذه الظروف كيف لا يمكن أن تكون الإمبراطورية الأميركية في حالة انهيار نهائي!

وخلص إلى أن أميركا، عمليا، لا ينبغي لها أبدا أن تحاول بناء دولة وأن التغيير يجب أن يكون تلقائيا وطبيعيا، وإلا لن يكون مستداما.

واختتم هيث مقاله بأن الغرب فقد السيطرة وأنه ستكون هناك تحركات سكانية جماعية وحروب عملة ومعارك على الموارد الطبيعية. ومع أن الإمبراطورية الأميركية كانت على الأقل تؤمن بالحرية والديمقراطية، فإن ما سيحل محلها لن يتظاهر حتى بأنه ليبرالي.

المصدر : ديلي تلغراف

حول هذه القصة

نيويورك تايمز: هل تخلّت أميركا عن دور شرطي العالم؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقالا يتناول تراجع تدخل أميركا العسكري الخارجي بعد الإخفاق الذريع الذي منيت به في العراق وأفغانستان، ويحاول الإجابة عن أسئلة تتعلق بمدى تراجع الهيمنة الأميركية.

21/7/2021
المزيد من أخبار

وسط مخاوف من انهيار الاتفاق النووي.. مسؤول أميركي يدعو طهران للعودة للمفاوضات ويتحدث عن سيناريوهات بديلة

المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي (الجزيرة)

إعلان الصدر مقاطعة تياره الانتخابات العراقية.. مناورة أم قرار نهائي؟

الصدر أعلن منتصف الشهر الماضي عن انسحاب مرشحي تياره من خوض الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الصحافة العراقية)

جمهوريون يطالبون بكشف الأسلحة.. طائرات وبنادق ونظارات ليلية غنيمة طالبان من الجيش الأميركي

عربات عسكرية أميركية في مطار كابل (رويترز)

أفغانستان.. طالبان تعد بتشكيل حكومة تشمل نساء واتصالات دولية حثيثة لتنسيق المواقف من الحركة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)

رفض الحديث عن خارطة طريق للفترة الانتقالية.. الرئيس التونسي: سيتم إعلان تركيبة الحكومة في الأيام القادمة

الرئيس التونسي قيس سعيّد (وكالات)