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صحيفة: الإمارات تستخدم طائرات إسرائيلية مسيرة لمراقبة المنشآت الحساسة

شركة بيرسبتو الإسرائيلية وضعت طائرات مسيرة تعمل بصورة آلية في أبو ظبي من أجل مراقبة منشآت حساسة (الجزيرة)
شركة بيرسبتو الإسرائيلية وضعت طائرات مسيرة تعمل بصورة آلية في أبو ظبي من أجل مراقبة منشآت حساسة (الجزيرة)
18/8/2021

كشفت صحيفة "غلوبس" (globes) العبرية عن أن شركة "بيرسبتو" (Percepto) الإسرائيلية وضعت طائرات مسيرة تعمل بصورة آلية في أبو ظبي من أجل مراقبة منشآت حساسة.

وأوضحت الصحيفة أن عمليات المراقبة تشمل حقول الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى، لاكتشاف أي عيوب تتعلق بالأمن والسلامة.

وحسب الصحيفة، فإن هذه الطائرات المسيّرة تعمل في ظروف الحرارة الشديدة في كل ساعات اليوم، من دون الحاجة إلى تدخل بشري.

يذكر أن الإمارات وقعت العديد من الاتفاقات مع إسرائيل منذ اتفاق التطبيع، منها استيراد أبو ظبي سلعا مصنّعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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