أودت بحياة العشرات.. الجزائر تعلن السيطرة على كل حرائق الغابات

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء السيطرة على كل حرائق الغابات في عموم البلاد، بعد تمكنها من إخماد 7 حرائق في 24 ساعة الماضية.

ونشرت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية بيانا على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه إنه "في ما يخص حرائق الغابات، فقد سمح تدخل أفراد الحماية المدنية بإخماد 7 حرائق غابات على مستوى 6 ولايات خلال 24 ساعة الماضية".

وتم إخماد الحرائق السبعة في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية (وسط)، وسطيف وخنشلة (شرق)، بالإضافة إلى حريقين في جيجل (شرق).

وأضاف البيان أن إدارة الحماية المدنية لم تسجل أية حرائق أخرى في عموم البلاد حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ومنذ أيام، تشهد نحو 20 ولاية جزائرية حرائق غابات غير مسبوقة، رافقتها موجة حر قياسية ورياح جنوبية قوية.

وتسببت حرائق الغابات في وفاة 69 شخصا -منهم 28 عسكريا- وفق بيانات رسمية، أغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل (شرقي العاصمة الجزائر).

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق التي شهدتها بلاده كانت "بأياد إجرامية"، وأعلن توقيف 22 مشتبها فيهم لإشعالهم الحرائق في عدة ولايات، وأخطرها التي كانت في تيزي وزو.