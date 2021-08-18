البث الحي
أخبار|جزائر

أودت بحياة العشرات.. الجزائر تعلن السيطرة على كل حرائق الغابات

نحو 20 ولاية جزائرية شهدت حرائق غابات غير مسبوقة (رويترز)
نحو 20 ولاية جزائرية شهدت حرائق غابات غير مسبوقة (رويترز)
18/8/2021

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء السيطرة على كل حرائق الغابات في عموم البلاد، بعد تمكنها من إخماد 7 حرائق في 24 ساعة الماضية.

ونشرت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية بيانا على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه إنه "في ما يخص حرائق الغابات، فقد سمح تدخل أفراد الحماية المدنية بإخماد 7 حرائق غابات على مستوى 6 ولايات خلال 24 ساعة الماضية".

وتم إخماد الحرائق السبعة في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية (وسط)، وسطيف وخنشلة (شرق)، بالإضافة إلى حريقين في جيجل (شرق).

وأضاف البيان أن إدارة الحماية المدنية لم تسجل أية حرائق أخرى في عموم البلاد حتى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

ومنذ أيام، تشهد نحو 20 ولاية جزائرية حرائق غابات غير مسبوقة، رافقتها موجة حر قياسية ورياح جنوبية قوية.

وتسببت حرائق الغابات في وفاة 69 شخصا -منهم 28 عسكريا- وفق بيانات رسمية، أغلبهم بولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل (شرقي العاصمة الجزائر).

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق التي شهدتها بلاده كانت "بأياد إجرامية"، وأعلن توقيف 22 مشتبها فيهم لإشعالهم الحرائق في عدة ولايات، وأخطرها التي كانت في تيزي وزو.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

هل تسبب التغير المناخي في حرائق الجزائر؟

خلال الأسابيع القليلة الماضية اندلعت الحرائق بالجزائر، ومن قبلها في تونس واليونان وتركيا، وفي أحداث كهذه، عادة ما تشير أصابع الاتهام إلى التغير المناخي، لكن هل هو سبب مباشر في حرائق الغابات؟

13/8/2021

استمرار جهود إخماد الحرائق في غابات الجزائر

تواصل السلطات الجزائرية إخماد الحرائق التي اندلعت في البلاد، وواصلت مروحيات الحماية المدنية والجيش جهود المكافحة، بينما لجأت الحكومة إلى استئجار طائرات من الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود.

المزيد من أخبار

تلغراف: الغطرسة والإذلال أسقطا الإمبراطورية الأميركية

الانسحاب من أفغانستان علامة على انتهاء الحقبة الأميركية (الفرنسية)

رغم حربها عليها لـ20 عاما.. لهذه الأسباب لم تدرج واشنطن طالبان في قائمتها للمنظمات الإرهابية

بالرغم من خوضها حربا اقتلعتها على إثرها من حكم أفغانستان عام 2001 فإن واشنطن لم تدرج طالبان في قائمتها للمنظمات الإرهابية (الجزيرة)

حذّر أميركا وإسرائيل من التعرض لها.. نصر الله: إيران ترسل أول سفينة محروقات للبنان خلال ساعات

نصر الله نفى وقوف حزب الله وإيران وراء الفشل المستمر في تشكيل الحكومة اللبنانية (أسوشيتد برس)

ارتدادات سيطرة طالبان مستمرة في واشنطن.. وكالات الأمن غارقة بالاتهامات المتبادلة وبايدن يفتح باب بقاء قوات لبلاده بكابل

رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي (يمين) ووزير الدفاع لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر البنتاغون (رويترز)
الأكثر قراءة

حديث العالم.. قصة حياة الملا عمر مؤسس حركة طالبان

الملا عمر (رويترز)

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

تناول قصة "الأموال المهربة" وسبب المغادرة.. أشرف غني يتحدث من الإمارات وواشنطن تعلق وأبو ظبي تبرر استقباله

أشرف غني (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن (وكالات)

علاقة متوترة تاريخيا.. حذر وانقسام في طهران بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

علاقة طالبان بإيران اتسمت بالتوتر ووصلت إلى حافة المواجهة إبان حكم الحركة عام 1998 (الجزيرة)