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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هاييتي إلى أكثر من ألفي قتيل و12 ألف جريح

فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض (غيتي)
فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض (غيتي)
18/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202112:25 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب السبت الماضي جنوب غربي هاييتي إلى 2189 قتيلا، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية في البلاد.

وأعلنت الحماية المدنية أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات أوقع أكثر من 12 ألف جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل، في حين ما يزال 332 شخصا في عداد المفقودين.

ووقع الزلزال صباح السبت على بُعد 12 كيلومترًا من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومترًا عن العاصمة بورت أوبرانس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل، وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق مئات تحت أنقاضها.

وعرقلت سيول وأمطار غزيرة خلال الأيام الماضية جهود البحث عن ناجين ومساعدة من فقدوا منازلهم أو من هم بحاجة للغذاء والماء.

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض، في مشاهد أعادت إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمّر الذي ضرب الدولة الفقيرة في 2010.

وما يزال البلد الأفقر في قارة أميركا الشمالية يستذكر زلزال 12 يناير/كانون الثاني 2010، الذي دمّر العاصمة والعديد من المدن، وأسفر عن وفاة أكثر من 200 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف آخرين، فضلا عن تشريد مليون ونصف المليون من السكان.

المصدر : وكالات

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