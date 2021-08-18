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رحب بتصريحات قادتها.. أردوغان يعلن استعداد تركيا للتعاون مع حركة طالبان

الرئيس التركي قال إن بلاده تضع خططها في أفغانستان وفقا للحقائق الميدانية الجديدة (رويترز)
الرئيس التركي قال إن بلاده تضع خططها في أفغانستان وفقا للحقائق الميدانية الجديدة (رويترز)
18/8/2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء انفتاح بلاده على التعاون مع حركة طالبان التي سيطرت مؤخرا على أفغانستان، بعد انهيار قوات الحكومة المدعومة من الغرب.

ورحب الرئيس التركي بالتصريحات المعتدلة الصادرة عن قادة حركة طالبان بعد سيطرتهم على كامل أفغانستان.

وقال أردوغان -خلال مقابلة متلفزة مساء اليوم الأربعاء- إن الوقوف بجانب أفغانستان في السراء والضراء أحد متطلبات الوفاء بالعهد والأخوة أيا كانت الجهة الحاكمة. وأضاف "قلنا سابقا إنه يمكن أن نستقبل قادة طالبان وما زلنا على موقفنا".

وأوضح الرئيس التركي أنه لا يزال يسعى للحفاظ على الأمن في مطار كابل، وكشف عن أن بلاده تضع خططها "وفقا للحقائق الجديدة المتشكلة ميدانيا، ونواصل مفاوضاتنا على أساس ذلك".

وقال إن الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيقوي يد الإدارة الجديدة في الساحة الدولية، ويسهل عملها، وأضاف أن "قواتنا في أفغانستان لم تكن أبدا قوة قتالية ولم نستخدم جنودنا هناك كقوة أجنبية".

وأكد الرئيس التركي استعداد حكومته "لكافة أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا".

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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