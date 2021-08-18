أردوغان يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.