اتهمت تركيا الإمارات العربية بإحلال الفوضى بالمنطقة بتدخلاتها في ليبيا واليمن، في رد آخر على بيان لحلفاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر -بينهم الإمارات- يندد بما وصفوه بالتدخل التركي في ليبيا.
أردوغان يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي
18/8/2021
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.
وأشار البيان إلى أن أردوغان وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.
المصدر : وكالة الأناضول