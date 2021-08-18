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أردوغان يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

أردوغان (يمين) وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا (الأناضول)
أردوغان (يمين) وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا (الأناضول)
18/8/2021

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.

المصدر : وكالة الأناضول

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