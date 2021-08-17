هي العنوان في غزة.. رئيس وزراء إسرائيل يحمّل حماس مسؤولية أي تصعيد من القطاع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، إن حكومته تعتبر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي المسؤولة عن أي فعل، يصدر عن أي جهة فلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال زيارته منطقة غلاف قطاع غزة "من وجهة نظرنا، العنوان في غزة هو حماس، وليس جهات مارقة، ولا أحد غير حماس".

وتأتي تصريحات بينيت، بعد يوم، على إطلاق قذيفة، من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاقها.

ولم يقصف الجيش الإسرائيلي، مواقع تتبع لحماس ردا على إطلاق القذيفة، لكن بينيت قال "سنعمل في الوقت والمكان المناسبين، وفي الظروف المناسبة لنا، وليس لأي طرف آخر".

وخلال الزيارة عقد بينيت جلسة لتقييم الأوضاع، حضرها كل من وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس هيئة الأمن القومي إيال حولاتا وقائد المنطقة الجنوبية بالجيش إليعيزر توليدانو وقائد فرقة الجيش الإسرائيلي في غزة، نمرود ألوني، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون.

وتم عقد الاجتماع في مقر فرقة الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن قطاع غزة.

وفي أعقاب الاجتماع، قال بينيت إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.