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أخبار|سوريا

إسرائيل تقصف مواقع في القنيطرة بالجولان السوري

مصادر إعلامية نشرت مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق صاروخين من الجولان المحتل (الجزيرة)
مصادر إعلامية نشرت مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق صاروخين من الجولان المحتل (الجزيرة)
17/8/2021

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع سورية في محافظة القنيطرة على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن دوي انفجارات سُمع في منطقة قرب بلدة "حضر" التي تقع في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

كما أفاد شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية حلقت في سماء الجولان المحتل وأطلقت صواريخ على مواقع سورية في منطقة القنيطرة الليلة.

وأكد شهود عيان أن قذائف وصواريخ شوهدت تسقط على مواقع في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار، وأن القصف تركز على أهداف في محيط قرية حضر شمال مدينة القنيطرة.

بدورها، تداولت مصادر إعلام إسرائيلية ما نشرته منصات سورية حول سقوط صاروخين إسرائيليين من شمال الجولان على منطقة القنيطرة بسوريا.

ونشرت مصادر إعلامية مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق صاروخين من الجولان المحتل صوب الأراضي السورية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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