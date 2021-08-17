بينهم نساء وأطفال.. مقتل 37 مدنيا بهجوم مسلح في النيجر

قتل 37 شخصا بينهم نساء وأطفال، في هجوم مسلح استهدف قرية بمنطقة تيلابيري غربي النيجر، وفق ما أفادت به منظمات إغاثية ومصادر محلية اليوم الثلاثاء.

وقالت منظمة "إيرجنس تيلابيري" (Urgence Tillaberi) -في بيان- إن قرية داري داي -بمنطقة تيلابيري- تعرضت أمس الاثنين لهجوم شنه مسلحون كانوا على متن دراجات نارية.

وأوضحت أن الهجوم استهدف أشخاصا كانوا يعملون في الأرض، وأسفر عن مقتل 37 شخصا بينهم 4 نساء و13 طفلا، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

من جهته، قال مسؤول محلي إن الهجوم في داري داي وقع بعد ظهر أمس الاثنين ونفذه مسلحون جاؤوا على دراجات نارية وأطلقوا النار على أشخاص كانوا يزرعون الأرض، وأضاف أن الحصيلة بلغت 37 قتيلا بينهم 4 نساء و13 قاصرا.

وأكد صحفي في المنطقة وقوع الهجوم، واصفا إياه بأنه "شديد الدموية"، وقال "لقد وجدوا الضحايا في حقولهم وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تعرضت داري داي لهجوم أيضا أسفر عن مصرع 16 مدنيا، إذ تعتبر منطقة تيلابيري القريبة من مالي هدفا لهجمات الجماعات المسلحة المتمركزة في مالي منذ عام 2017.

وبهذا الهجوم ترتفع الحصيلة غير الرسمية للهجمات في غرب النيجر إلى أكثر من 450 قتيلا منذ مطلع العام 2021. وهذا هو الهجوم الخامس الذي تشهده منطقة تيلابيري خلال 5 أشهر، وقد بلغت حصيلة الهجمات فيها 151 قتيلا.

وتقع النيجر -المصنّفة أفقر بلد في العالم وفق مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية- في قلب منطقة الساحل القاحلة غرب أفريقيا، وتشهد تمرّدا مسلحا منذ 9 سنوات.