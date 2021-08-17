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إغلاق التسجيل داخل البلاد.. نحو 3 ملايين سجلوا في انتخابات ليبيا

مشاركون ليبيون في انتخابات محلية سابقة بالعاصمة طرابلس (رويترز- أرشيف)
مشاركون ليبيون في انتخابات محلية سابقة بالعاصمة طرابلس (رويترز- أرشيف)
17/8/2021

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن نحو 2.83 مليون ناخب سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وذلك مع إغلاق باب تسجيل الناخبين من داخل البلاد.

وأكدت المفوضية، في بيان، أن تسجيل الناخبين في الخارج سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولمدة شهر كامل.

وأوضحت المفوضية أنه تم تحديث سجل الناخبين بفتح التسجيل وحرية تغيير مراكز الاقتراع في 14 يوليو/تموز الماضي، "لنصل إلى نهاية فترة تاريخ التسجيل اليوم بإحصائية بلغت 2.83 مليون ناخب وناخبة" من أصل 7 ملايين نسمة هم عدد سكان ليبيا.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية ونيابية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وانتهى اجتماع عقده ملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتم في ضوئها تنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري.

ويتعين على أعضاء ملتقى الحوار وضع إطار دستوري لهذه الآلية، في ظل عدم وجود دستور في ليبيا منذ ألغاه العقيد الراحل معمر القذافي لدى وصوله إلى السلطة عام 1969.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة ليبيا لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في هذا البلد الغني بالنفط.

المصدر : وكالات

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