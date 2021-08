مكانه لا يزال مجهولا.. تفاصيل مثيرة عن هروب الرئيس الأفغاني

أفادت مصادر إعلامية روسية اليوم بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني هرب ومعه 4 سيارات ومروحية محملة بالمال، في حين هبطت طائرات عسكرية تقل أكثر من 100 جندي أفغاني في طاجيكستان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة موسكو في كابل، أن غني اضطر لترك بعض المال لأنه لم يكن يجد مكانا يتسع لأخذه.

ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم السفارة في كابل نيكيتا إيشتشنكو قوله إن "4 سيارات محملة بالمال، حاولوا وضع جزء آخر من المال في مروحية، لكن المساحة لم تسع كل الأموال. وتُرك بعض المال ملقى على المدرج".

وأكد المتحدث لرويترز أن "شهودا" هم مصدر معلوماته. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة روايته من مصدر مستقل.

وقال غني -الذي لم يُعرف مكانه الحالي- إنه غادر أفغانستان أمس قبيل دخول حركة طالبان كابل دون مقاومة، مؤكدا أنه فعل ذلك حقنا للدماء.

وقالت روسيا إنها ستحتفظ بوجود دبلوماسي لها في كابل وتأمل في تطوير العلاقات مع طالبان، رغم تأكيدها أنها لن تتسرع في الاعتراف بالحركة، وستراقب سلوكها عن كثب.

وكان ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بأفغانستان زامير كابولوف قد قال في وقت سابق إنه لم يتضح حجم الأموال التي تركتها الحكومة الهاربة وراءها.

وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان لها اليوم إن الطائرة التي أقلت غني لم تدخل المجال الجوي لطاجيكستان ولم تهبط على أراضيها. وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الطاجيكي لم يتلق طلبا بهذا الخصوص من جانب أفغانستان.

02-1109, a C-17A of #USAF carrying almost 800 Afghan refugees onboard left #Kabul , #Afghanistan almost 2 hours ago while a crowd of civilians were on the runway of the airport! pic.twitter.com/4ywaAmpsvz

في السياق ذاته، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الشؤون الخارجية في طاجيكستان قولها اليوم إن طائرات عسكرية تقل أكثر من 100 جندي أفغاني في المجمل هبطت في مطار بمدينة بوختار في طاجيكستان.

وأضافت الوزارة أن سلطات طاجيكستان سمحت للطائرات بدخول المجال الجوي للبلاد والهبوط بعد تلقيها نداءات استغاثة صادرة عنها.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوزبكية اليوم إن طائرة عسكرية أفغانية تحطمت مساء أمس في أوزبكستان الحدودية مع أفغانستان.

وقال المتحدث باخروم ذو الفقاروف إن "الطائرة العسكرية عبرت الحدود بشكل غير قانوني إلى أوزبكستان. وفُتح تحقيق" في الحادث، مؤكدا المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام أوزبكية عن تحطم الطائرة في اليوم السابق في إقليم سورخونداريو (جنوب)، المتاخم لأفغانستان.

Sources say 18 passenger flights from Kabul landed in Tajikistan and 28 landed in Termez city in Uzbekistan on Sunday evening.

Most of the passengers were airport employees, sources said.

These passengers were welcomed in Tajikistan by Afghan ambassador Zahir Aghbar. pic.twitter.com/XQSTIXjAyP

— TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021