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الرئيس الأفغاني يعلن بدء مشاورات لإيجاد حل للأزمة ويدعو للتعبئة المسلحة

كلمة غني هي الأولى منذ التقدم الميداني المتسارع لمسلحي حركة طالبان (الجزيرة)
كلمة غني هي الأولى منذ التقدم الميداني المتسارع لمسلحي حركة طالبان (الجزيرة)
14/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202102:12 PM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني بدء مشاورات داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين لإيجاد حل سريع يضمن "السلام والاستقرار" في أفغانستان، داعيا إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة.

وفي كلمة له -هي الأولى بعد التقدم الميداني المتسارع لمسلحي حركة طالبان وبلوغهم مشارف العاصمة كابل- وصف ما تشهده البلاد بأنه حرب بالوكالة، مؤكدا أن القوات الحكومية قادرة على حفظ الأمن في أفغانستان.

وأشار الرئيس الأفغاني إلى أن الحكومة بدأت سلسلة من المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية والحلفاء للتباحث بشأن التطورات في الآونة الأخيرة.

ولم يشر غني إلى أنه قد يستقيل أو يتحمل مسؤولية الوضع الحالي، لكنه قال "كمهمة تاريخية، لن أدع الحرب المفروضة على الشعب تتسبب بمقتل مزيد من الأبرياء وبضياع المنجزات التي تحققت خلال هذه السنوات الـ20، وتدمير المعدات العامة واستمرار عدم الاستقرار".

وأضاف "لذلك، بدأت مشاورات مكثفة داخل الحكومة ومع الشيوخ والقادة السياسيين وممثلي الشعب والشركاء الدوليين للتوصل إلى حل سياسي معقول ومؤكد يتوخى السلام والاستقرار للشعب الأفغاني".

ويأتي خطاب غني بعد إعلان حركة طالبان السيطرة على مدينة شارانا، وهي مركز ولاية بكتيكا، تزامنا مع معارك ضارية تدور على تخوم مدينة مزارِ شريف، مركز ولاية بلخ شمالي البلاد.

وكانت الحركة أعلنت أنها سيطرت على مزيد من الولايات، ليرتفع العدد إلى 17، من بينها هَرات وقندهار وهلمند وبادغيس وغور وأُروزغان ولوغر.

المصدر : وكالات

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