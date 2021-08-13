ضغط دولي متصاعد على طالبان.. مؤتمر الدوحة يدعو لوقف فوري للعنف وواشنطن تثني على جهود قطر

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان أنه لا اعتراف بأي حكومة يتم فرضها باستخدام القوة العسكرية، في وقت أثنت واشنطن على الجهود القطرية في التوصل إلى تسوية للصراع. وقد تفاقم التوجس الدولي من حركة طالبان التي واصلت توسعها الميداني السريع، وضمت ولايات جديدة إلى سيطرتها الليلة الماضية.

وحث المؤتمر -الذي انعقد في الدوحة، في بيانه الختامي- طرفي النزاع في أفغانستان على ضرورة "وقف العنف فورا" واتخاذ خطوات لبناء الثقة وتسريع الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية باعتبارها مسألة ملحة.

وشدد البيان على أهمية العمل وفق المبادئ التوجيهية للتسوية التي يتقارب إزاءها الطرفان بخصوص آلية تشكيل الحكومة واحترام القانون الدولي.

وعبرالمؤتمر في بيانه عن مخاوفه من التقارير التي تتحدث عن تداعيات العنف الذي خلف أعدادا كبيرة من الضحايا ودمارا في البنية التحتية، وحدوث عمليات قتل خارج القانون، وهو ما من شأنه جعل الصراع مستداما والمصالحة أكثر صعوبة.

نرحب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الدولي حول عملية السلام في افغانستان بالدوحة، وندعو جميع الأطراف المشاركة على اتخاذ خطوات أكثر نحو بناء الثقة وتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. https://t.co/icC2GLV1Aq — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 13, 2021

جهود قطرية

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ترحيبه بالنتائج الإيجابية للمؤتمر.

وفي تغريدة على تويتر، حث الوزير القطري جميع الأطراف على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية ووقفٍ لإطلاق النار. كما دعا جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع لاتخاذ خطوات أكثر لبناء الثقة.

وقد أفاد بيان للخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أثنى على دور الدوحة في دعم جهود التوصل إلى تسوية تفاوضية عادلة ودائمة في أفغانستان.

وأضاف البيان الأميركي أن بلينكن أعرب -خلال اتصال هاتفي بنظيره القطري- عن تقديره للشراكة الإستراتيجية بين البلدين.





ضغوط أممية

من جانب آخر، وزعت كل من إستونيا والنرويج مشروع بيان على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يحث حركة طالبان على وقف هجماتها في أنحاء أفغانستان فورا وإنهاء العنف.

ودعا مشروع البيان الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى الانخراط دون تأخير في مفاوضات لتحقيق تقدم فوري ومستدام لتسوية سياسية شاملة وعادلة.

وأشار إلى أن الغياب الحالي لجهود حركة طالبان للحد من العنف، وعدم بذل جهود لدفع المفاوضات إلى الأمام، سيؤثر سلبا على عملية مراجعة مجلس الأمن لقائمة العقوبات الدولية.

كما أكد مشروع البيان استعداد المجلس لفرض تدابير إضافية على المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، والمتورطين في هجمات تستهدف المدنيين.





تحذير أوروبي

بدوره، حذر الاتحاد الأوروبي حركة طالبان من أنها إذا سيطرت على السلطة بالقوة فإنها ستواجه العزلة وعدم الاعتراف من قبل المجتمع الدولي.

ودعا التكتل الأوروبي، في بيانٍ صادر عن المفوض الأعلى للسياسية الخارجية، طالبان إلى الوقف الفوري لأعمال العنف واستئناف المفاوضات بشكل بناء وممنهج.

واعتبر البيان الأوروبي أن العمليات العسكرية لطالبان تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب اتفاق الدوحة. كما دعا الحكومة الأفغانية إلى تسوية الخلافات السياسية بين الأطراف المعنية بالأزمة وضمان تمثيلها بالحكومة.

من ناحيته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في أفغانستان، بما في ذلك القتال في هرات وقندهار.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لا تزال تأمل أن تؤدي المحادثات في الدوحة إلى تسوية تفاوضية للصراع في أفغانستان.





عاجل وحاسم

وقد دعا رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله، مجلس الأمن الدولي، إلى بحث قضية أفغانستان وتداعياتها الأمنية والإنسانية في اجتماعه الطارئ، واتخاذ قرار عاجل وحاسم لمعالجة أزمة البلاد.

وقال عبد الله إن الوضع في أفغانستان حرج وإن إنجازات الشعب الأفغاني السنوات الأخيرة مهددة. وأضاف أن هجمات طالبان الأخيرة على المدن أسفرت عن قتل وجرح الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

وفي مقابلة خاصة مع مراسلة الجزيرة في كابل، قال وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزاكول إن الحكومة تعمل وفق 3 مراحل لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان.

ودعا ميرزاكول طالبان لوقف العنف والجلوس مع السلطات الأفغانية للعمل على إنشاء حكومة تحالف مقبولة من الجميع.





موقف طالبان

في المقابل، أكد محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان وعضو وفدها بمفاوضات الدوحة أن الحركة لن تفرض أي شيء بالقوة على الشعب، مشيرا خلال مقابلة مع الجزيرة إلى أن معظم الولايات تنضم طواعية لصفوف طالبان.

وأضاف نعيم أن الحركة حريصة على علاقات متوازنة مع جميع الدول، مشددا على أن باب الحل السياسي لا يزال مفتوحا.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن وزيري الخارجيةِ بلينكن والدفاع لويد أوستن تحدثا الخميس مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وشددا على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالحفاظ على علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة كابل.

وأكد بلينكن للرئيس الأفغاني أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم حل سياسي لهذا الصراع.

وأضاف بيان للخارجية الأميركية أن بلينكن وأوستن أكدا للرئيس الأفغاني أن واشنطن ستستمر في دعم الأمن والاستقرار بأفغانستان في مواجهة عنف طالبان، على حد تعبير البيان.

كما أشارا إلى أنه سيتم تسريع إجراءات منح التأشيرات للأفغان المتعاونين مع القوات الأميركية.