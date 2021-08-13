تطورات الجائحة.. الصين ترفض تحقيقا جديدا في نشأة كورونا وروسيا تسجل معدلا قياسيا للوفيات

تواصل بلدان عديدة اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الموجات الجديدة من وباء كوفيد-19، ومن بينها إعطاء جرعة لقاح ثالثة لأصحاب المناعة المنخفضة، وفي غضون ذلك رفضت الصين دعوة من منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق جديد على أراضيها للبحث عن أصول فيروس كورونا.

وقال ماتشاو تشو نائب وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن بلاده تعارض تسييس البحث عن أصل كوفيد-19 (كورونا) والتخلي عن التقرير المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي نشر بعد زيارة الخبراء الدوليين إلى مدينة ووهان في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتابع قائلا إن التحقيق الأولي المشترك كاف، وإن نتائجه وتوصياته قد اعترف بها المجتمع الدولي والمجتمع العلمي، وأضاف أن "البحوث المستقبلية يجب أن تتابع وألا تجرى إلا على أساس هذا التقرير"، ورأى أن طلبات الحصول على بيانات إضافية لها "دوافع سياسية".

فرضية المختبر

وفي الأشهر الأخيرة، طرحت منظمة الصحة العالمية مجددا فرضية تسرب الفيروس من مختبر، وهي فكرة تحدثت واشنطن عنها مرارا في سياق من الخصومة السياسية مع بكين.

وطلبت المنظمة أمس الخميس من كافة الدول، وخصوصا الصين، نشر جميع البيانات بشأن الفيروس.

وقالت المنظمة "حتى نتمكن من النظر في فرضية المختبر، من المهم أن يكون لدينا حق الوصول إلى كافة البيانات غير المعالجة"، معتبرة أن "الوصول إلى البيانات لا ينبغي أن يكون في أي حال من الأحوال رهانا سياسيا".

لكن الصين تحدثت مجددا عن السرية الطبية، للرد على مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاطلاع على البيانات الأولية التي تخص المصابين الأوائل في ووهان، البؤرة الأولى التي ظهر فيها الفيروس أواخر عام 2019.

وقال ليانغ وانيان رئيس الوفد العلمي الصيني الذي شارك في إعداد التقرير المشترك مع منظمة الصحة، "نرغب فقط في حماية الحياة الخاصة للمرضى".

انتشار في روسيا

في تلك الأثناء، تسجل بلدان عديدة مستويات مرتفعة من الإصابات والوفيات جراء نسخ متحورة من فيروس كورونا.

وسجلت روسيا اليوم 815 وفاة خلال 24 ساعة، في معدل قياسي لليوم الثاني مرده إلى تفشي المتحورة دلتا وإلى بطء حملة التطعيم.

روسيا تسعى لتسريع وتيرة التطعيم وإقناع المواطنين بفاعلية اللقاح (الأوروبية)

وأحصت البلاد 22 ألفا و277 إصابة جديدة، وفق الحصيلة اليومية التي ينشرها مركز الأزمة في الحكومة الروسية.

وبحسب وكالة "روسستات" للإحصاء، والتي تعتمد تعريفا أوسع للوفيات الناجمة عن كورونا مقارنة بتعريف الحكومة، فقد سجلت روسيا أكثر من 300 ألف وفاة حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

الجرعة الثالثة

وفي الولايات المتحدة، أجازت السلطات الصحية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح للأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء الأميركية جانيت وودكوك إنه في ضوء دخول البلاد موجة أخرى من انتشار الفيروس، فقد سمحت بإعطاء الجرعة الثالثة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأوضحت أن الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من اللقاح حتى الآن.

أما الحكومة الإسرائيلية فقد قررت خفض الحد الأدنى للأعمار التي يسمح لها بتلقي جرعة لقاح ثالثة مضادة لكوفيد-19 إلى 50 عاما، على أمل مكافحة موجة جديدة من الإصابات المرتبطة بالمتحور دلتا الشديد العدوى.

وكانت إسرائيل أطلقت قبل أسبوعين مبادرة لإعطاء جرعة لقاح ثالثة للأشخاص الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر، وأولئك الذين يعانون ضعفا حادا في المناعة.

من جهة أخرى، صنفت الحكومة الألمانية كلا من الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل دولا عالية الخطورة فيما يتعلق بجائحة كورونا، وفقا لما نقلته مجموعة فونكه الإعلامية عن مصادر حكومية اليوم الجمعة.

وحسب تلك المصادر فإن الحكومة الألمانية ستشترط على القادمين من تلك الدول الذين لم يتلقوا اللقاح أن يخضعوا لحجر صحي مدته 5 أيام بحد أدنى.