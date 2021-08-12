البث الحي
أخبار

تلغراف: تاريخ طويل من تردد الفرنسيين في أخذ اللقاحات.. استبداد ماكرون سيأتي بنتائج عكسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على ضرورة أخذ اللقاحات (الجزيرة)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على ضرورة أخذ اللقاحات (الجزيرة)
12/8/2021

في عموده بصحيفة "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) كتب المحرر فريزر مايرز أن الفرنسيين لديهم تاريخ طويل من التردد في أخذ اللقاحات، وأنه بدلا من طمأنة الجماهير لجأت الحكومة إلى القبضة الحديدية، وهو ما اعتبره مايرز تذبذبا من النقيض إلى آخر.

وأشار المحرر إلى أنه عندما بدأت فرنسا تطرح اللقاح كانت من بين أبطأ الدول في العالم، مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وذكر أنه كان هناك أيضا سبب واضح ومدروس لهذه البداية البطيئة، حيث أرادت الحكومة الفرنسية أن تثبت بوضوح -خاصة لأولئك المترددين في أخذ اللقاح- أن اللقاح لم يكن مفروضا على أي شخص.

أما الآن، فلا يوجد مثل هذه التحفظات، حيث يجبر الرئيس إيمانويل ماكرون الجمهور علانية على التطعيم. وقد أعلن الشهر الماضي عن خطط لجوازات سفر لقاح من شأنها أن تذهب أبعد من أي دولة أوروبية أخرى.

وكانت خطته -بحسب المحرر- هي أن الذهاب إلى أي مكان من الأماكن العامة تقريبا، أو العمل هناك، سيتطلب تقديم ما يثبت الحصول على التطعيم، ومعنى ذلك أنه بدون تطعيم فلا حرية.

ما قد يبدو مناسبا اليوم -من إغلاق تام وإغلاق المدارس وحتى التطعيم الإلزامي- يمكن أن يقوض بسهولة الثقة في الحكومة وفي الصحة العامة في المستقبل.

ثم ما لبث أن جاء التهديد الآخر من ماكرون وهو أنه بدون تطعيم فلا عمل، وبذلك يمكن لأي شخص يعمل في مجال الرعاية الصحية أو مهنة رعاية أو في مكان عام مشمول بقانون جواز سفر التطعيم أن يوقف عن العمل، بدون أجر، إذا لم يتمكن من إبراز "بطاقة المرور الصحية" الخاصة به، أو إذا استمر في رفض اللقاح أو إذا لم يقبل دورا جديدا لا يتعامل فيه مع الجمهور.

ولكن نظرا لأن هذا التوقيف لا يعتبر إقالة كاملة، فسيحرم العامل من إعانات البطالة أيضا؛ وبمعنى آخر، كما يقول المحرر، أي موظف عادي يرفض اللقاح يمكن أن يدمر ماليا. واعتبر ذلك مغامرة هائلة من جانب الحكومة الفرنسية في تطبيق هذا القدر من الضغط، حيث تعد فرنسا من بين الدول الأكثر تشككا في اللقاحات على وجه الأرض.

واختتم المحرر مقاله بأن ما قد يبدو مناسبا اليوم -من إغلاق تام وإغلاق المدارس وحتى التطعيم الإلزامي- يمكن أن يقوض بسهولة الثقة في الحكومة وفي الصحة العامة في المستقبل، لأن التطعيم الإلزامي يحول اللقاحات الرائعة المنقذة للحياة إلى أداة للإكراه والاستبداد، ويحول "الصحة العامة" إلى عدو للحرية وحقوق العمال. وهذا هو السبب في أن المبدأ الطوعي هو الأفضل دائما.

المصدر : ديلي تلغراف

حول هذه القصة

"لا للدكتاتورية الصحية".. مظاهرات في فرنسا وبريطانيا وأستراليا ضد إلزامية لقاح كورونا

شهدت مدن عدة في بريطانيا وفرنسا وأستراليا مظاهرات اليوم السبت؛ احتجاجا على إلزامية التطعيم والتدابير الصحية الأخرى التي اتخذتها السلطات المعنية لمكافحة الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

24/7/2021

كورونا.. حصيلة قياسية لعدد الوفيات بإيران واحتجاجات في فرنسا وإيطاليا على إلزامية الشهادة الصحية

سجلت إيران حصيلة قياسية لعدد الوفيات اليومي منذ بدء جائحة، كما شددت بعض الدول إجراءات الإغلاق لاحتواء العدوى، بينما تشهد فرنسا وإيطاليا مظاهرات رافضة لتوسيع استخدام الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري.

8/8/2021

كورونا.. سلالة دلتا تؤجج الجائحة في الولايات المتحدة وتحذير أميركي من السفر لدول بينها إسرائيل وفرنسا

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة بأجزاء من البلاد معدلات التطعيم فيها منخفضة.

10/8/2021
المزيد من أخبار

بسبب صورة اعتبرتها مسيئة.. إيران تستدعي السفير الروسي ورئيس برلمانها يلوح برد دبلوماسي صارم

السفير الروسي جاغاريان (يسار) مع نظيره البريطاني الجديد لدى طهران شيركليف (مواقع التواصل)

مقررة أممية تدعو إسرائيل لوقف ملاحقات الحقوقيين الفلسطينيين

من فعاليات سابقة لصحفيين وناشطين حقوقيين فلسطينيين (الجزيرة)

حرائق الجزائر.. الحكومة تؤكد وجود أدلة على أنها مفتعلة وتستأجر طائرتين من الاتحاد الأوروبي لإخمادها

رابط خارجي

عبد الحسين عبد الرضا.. عبقري مدرسة الفرح

الجزيرة الوثائقية عبد الحسين عبد الرضا.. عبقري مدرسة الفرح
الأكثر قراءة

أفغانستان.. طالبان تقترب من كابل بعد سيطرتها على غزني والحكومة تعرض عليها تقاسم السلطة مقابل وقف العمليات

مقاتلون من حركة طالبان عقب سيطرتهم على مدينة غزني جنوب غرب كابل (الأوروبية)

في ذكرى حادث سبب زلزالا كبيرا.. يوم انشق صهر صدام حسين وأفشى أسرار العراق العسكرية وبرامجه النووية

خروج حسين كامل من قلب السلطة حدث كبير استغلته المخابرات الأميركية للتواصل معه واستجوابه (الفرنسية)

خبراء أميركيون يفككون للجزيرة نت أسرار تقدم طالبان بأفغانستان واحتمالات سقوط كابل

تقدم قوات طالبان خاصة في الشمال والغرب وسرعته شكّلا مفاجأة للأميركيين، مع توقع سيطرتهم على كابل خلال أشهر (الجزيرة)

قطر تقدمت 16 مركزا.. بلجيكا الأولى عالميا وتونس عربيا في تصنيف الفيفا

جاءت طفرة منتخب قطر بعد بلوغه المربع الذهبي للكأس الذهبية (رويترز)