من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في إيطاليا إلى 50 درجة في جنوب شرق صقلية.

هددت حرائق الغابات المستعرة منذ أيام مدينة أولمبيا التاريخية في اليونان ومحمية نادرة في إيطاليا، مع تسجيل درجات الحرارة معدلات قياسية غير مسبوقة.

وأدى حريق كبير اندلع خلال الليل في شبه جزيرة بيلوبونيز باليونان إلى إخلاء عدد من القرى في حين استمرت فرق الإطفاء المنهكة في مكافحة حرائق الغابات المندلعة في شتى أنحاء البلاد لليوم التاسع على التوالي اليوم الأربعاء.

وفي إيفيا بشمال البلاد، وهي ثاني أكبر جزر اليونان، لا يزال تفجر ألسنة اللهب المشكلة الرئيسة التي تواجه فرق الإطفاء التي انضم إليها متطوعون لمكافحة النيران.





وفي بيلوبونيز نشب حريق بالقرب من أولمبيا القديمة، موقع أول دورة ألعاب أولمبية، لكنه امتد إلى جورتينيا في حين استعرت النيران في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وأتت على غابة عذراء ودفعت السلطات إلى إخلاء 20 قرية.

ويكافح نحو 580 من رجال الإطفاء اليونانيين الحرائق المندلعة في جورتينيا بمساعدة زملاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك.

مطالبات بالمحاسبة

واندلعت الحرائق الأسبوع الماضي خلال أسوأ موجة حارة تتعرض لها اليونان في 30 عاما، إذ سجّل أكثر من 500 حريق في أنحاء اليونان خلال الأسبوع، أدّت إلى وفاة 3 أشخاص وإخلاء عشرات القرى وإجلاء آلاف السكان.

وتعالت الأصوات للمطالبة باستقالة المسؤولين عن الإغاثة الذين أكدوا في يونيو/حزيران الماضي أن البلاد مستعدة استعدادا جيدا.

رئيس الوزراء اليوناني طلب الصفح من الشعب على خلفية التقصير في إخماد الحرائق (رويترز)

وحتى الثلاثاء، قال نائب وزير الدفاع المدني نيكوس هاردالياس إن الوسائل المتوفرة "أفضل من أي وقت مضى لكننا في مواجهة وضع استثنائي مع اندلاع 586 حريقًا خلال 8 أيام في ظل أسوأ ظاهرة مناخية منذ 40 عامًا".

وطلب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أول أمس الاثنين من اليونانيين الصفح عن "الأخطاء المحتملة" للدولة.

درجات قياسية

أما إيطاليا فتشهد هذا الأسبوع ذروة حرارة مصحوبة بحرائق في جنوب البلاد بخاصة في صقلية وكالابريا حيث تهدد محمية طبيعية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتواجه إيطاليا حاليًا أكثر أسابيع الصيف حرارة إذ بلغت درجات الحرارة أكثر من 47 درجة في صقلية بالقرب من سيراكيوز. وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الأربعاء كسر الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق في إيطاليا (48.5 درجة في عام 1999 في صقلية).

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الأربعاء إلى 49-50 درجة في جنوب شرق صقلية، وإلى 39-42 درجة في كالابريا وبوليا، وفي كامبانيا بمنطقة نابولي.

وقالت فرق الإطفاء في كالابريا وصقلية إنها اضطرت إلى التدخل 300 مرة خلال الـ12 ساعة الماضية ومنذ الفجر تمت تعبئة 7 طائرات كنداير.

وظلت مادوني -المنطقة الجبلية قرب باليرمو عاصمة صقلية- محاصرة بضعة أيام بسبب النيران التي أذكتها الرياح والحرارة ما أدى إلى تدمير محاصيل ومنازل ومبان صناعية.

إيطاليا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة بالتوازي مع الحرائق المستمرة في أنحاء متفرقة من البلاد (وكالات)

ودعا حاكم صقلية نيلو موسوميتشي إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مادوني، ومن المتوقع أن يتوجه وزير الزراعة ستيفانو باتوانيلي إلى الموقع اليوم الأربعاء للقاء رؤساء بلديات المناطق الأكثر تضررًا.

وفي كالابريا، تهدد ألسنة اللهب سلسلة جبال أسبرومونتي التي يبلغ ارتفاعها ألفي متر تقريبًا.

ودعا رئيس منظمة "دبليو دبليو اف" (WWF) البيئية غير الحكومية فرع إيطاليا أمس الثلاثاء إلى "التدخل الفوري بوسائل جوية إضافية، وإلا سيكون الوقت قد فات وسنفقد إلى الأبد تراثا لا يقدّر بثمن".

كما دعا إلى "تشديد المراقبة على الأرض بسبب تسجيل بؤر جديدة مشتعلة في المناطق التي أخمدت فيها الحرائق، ومن المؤكد أن مجرمين عديمي الضمير أشعلوها".

ولم تسلم سردينيا حيث قبض أمس الثلاثاء على مربي مواش في الـ35 من العمر يشتبه في قيامه بإشعال حريق، وسُجّل أمس 13 حريقًا تطلبت 6 منها استخدام وسائل جوية لإخمادها.

وخلال الأيام الماضية شهد عدد من دول العالم حرائق للغابات أتت على ملايين الهكتارات وأدّت إلى فرار آلاف من السكان وإخلاء عدد من المدن والقرى.