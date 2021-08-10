في أغرب رد على مطالبته بالاستقالة من منصبه، وساخرا من مطالبيه، قال مسؤول حكومي عراقي، إنه مشترك بـ"سلفة" مع مسؤولين آخرين واسمه الأخير فيها.

ويطلق "سلفة" في العراق، على تجمع عدة أشخاص للدخول في جمعية، يدفع كل شخص المبلغ ذاته الذي يدفعه الآخرون، بتاريخ محدد للجميع، وتعطى لشخص واحد منهم، حتى يستلم الجميع المبلغ ذاته تباعا.

وكتب محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، على صفحته في فيسبوك، "لن أستقيل" بسبب الاشتراك في جمعية مع محافظين آخرين وسيكون دوره الأخير فيها، وذلك في إشارة إلى رفضه الاستقالة من منصبه، بعد تداول أنباء عن تقديمه طلبا بالاستقالة من المنصب.

وأثار الخفاجي جدلا وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، بعد رده الغريب على مطالبته بالاستقالة.

على لسان محافظ ذي قار ومن صفحته الشخصية

فعلا هذا ما يحصل في العراق نظام المحاصصة عبارة عن (سلفة)او (جمعية ) لتقاسم ثروات البلد لكل كتلة دورها في السرقة والظاهر ان السيد المحافظ هو في الدور الاخير حسب ما يقول لذلك لا يستطيع الاستقالة ولهذا خرجنا نقول #نريد_وطن pic.twitter.com/ACDGBNbKJv — هاشم حمزه الجبوري (@hashemaljubori) August 9, 2021

وكتب الناشط في التظاهرات الشعبية والباحث السياسي هاشم الجبوري، على حسابه في تويتر، "فعلا هذا ما يحصل في العراق.. نظام المحاصصة عبارة عن (سلفة) أو (جمعية) لتقاسم ثروات البلد، لكل كتلة دورها في السرقة".

وأضاف الجبوري "الظاهر أن السيد المحافظ هو في الدور الأخير حسب ما يقول، لذلك لا يستطيع الاستقالة ولهذا خرجنا نقول نريد وطنا".

وعبر الإعلامي مقداد الحميدان عن استيائه من تعليق محافظ ذي قار، بالقول "والله دولة تُدار بالسلف".

محافظ ذي قار لا يود تقديم الاستقالة لانه بانتظار دوره في استلام "السلفة" اخيرا اتضح لغز عدم استقالة اي سياسي أو مسؤول عراقي، حتى لو احترقت الدنيا بسببه.#انتظر_السلفة pic.twitter.com/xfHW9jC2pN — 𝕊ℍ𝔸𝕄𝕊 🇮🇶 شمس بشير (@Shams_Bashir1) August 9, 2021

وعلقت الناشطة الحقوقية، شمس بشير، على حسابها في تويتر، قائلة "أخيرا اتضح لغز عدم استقالة أي سياسي أو مسؤول عراقي، حتى لو احترقت الدنيا بسببه".

محافظ ذي قار ينشر "مااستقيل لأن داخل سلفة مع محافظين وأستلمها أخر اسم " واني اكول برهم صالح ومحمد الحلبوسي ليش مااستقالوا يجوز جانوا مخلين العراق رهن شراء !!! #نريد_وطن محترم خالي من من سياسيين الصدفة pic.twitter.com/EUfdnFJIkb — تــــــــرند الثـــــورة (@trend_althuraa) August 9, 2021

وكتب حساب ترند الثورة، الداعم للاحتجاجات الشعبية في العراق، متهكما على تعليق محافظ ذي قار "وأنا أقول برهم صالح (الرئيس العراقي) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان) ليش ما استقالوا (لماذا لم يستقيلوا)، يمكن كانوا مخلين العراق رهن شراء؟!".

وأضاف ترند الثورة أن الشعب يريد وطنا محترما خاليا من سياسيي الصدفة.