أفغانستان.. صواريخ تعطل مطار قندهار وكابل تصد هجمات طالبان على 3 مدن رئيسية

سقطت 3 صواريخ اليوم الأحد على مطار قندهار (جنوبي أفغانستان)، في وقت تدور معارك بين حركة طالبان والقوات الأفغانية بمحيط المدينة، وأدى القصف لتعطيل حركة المطار.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية صدت هجمات طالبان على مدن قندهار ولشكركاه وهرات وقتلت العشرات في غارة بضواحي لشكركاه.

وقال رئيس مطار قندهار مسعود باشتون إن صاروخين من بين الصواريخ الثلاثة التي استهدفت المطار أول أمس الجمعة أصابا المدرج، ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من وإلى المطار.

وأضاف باشتون لوكالة الصحافة الفرنسية أنه يجري حاليا إصلاح الأضرار الناتجة عن القصف، ومن المتوقع أن يعاود المطار نشاطه في وقت لاحق اليوم.

ونقل مراسل الجزيرة عن مسؤول حكومي أن القصف لم يسبب خسائر مادية أو بشرية.

وتدور منذ أسابيع معارك بين القوات الأفغانية وطالبان في محيط قندهار، وهي عاصمة ولاية قندهار وتقع بجوار باكستان.

ويأتي هجوم على المطار في وقت تسعى فيه طالبان للسيطرة على عاصمتين إقليميتين، وهما هرات (غرب) ولشكركاه (جنوب)، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مرويس ستانكزاي -في بيان- إن قوات بلاده صدت هجمات مسلحي طالبان على لشكركاه وقندهار وهرات مساء أول أمس.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية صباح اليوم إن 51 من طالبان -بينهم قياديون- قتلوا وجرح 40 آخرون من الحركة في عملية للقوات الأفغانية في ضواحي لشكركاه أمس السبت.

وأضافت الوزارة في تغريدة أنه جرى تدمير أسلحة وذخائر خلال العملية.

51 #Taliban terrorists including 2 of their commanders were killed & 40 others wounded in joint operations conducted by #ANDSF with support from #AAF at the outskirts of #Lashkargah, #Helamd provincial center, yesterday.

Also, some amount of their weapons & amos were destroyed. pic.twitter.com/K4gikzxHV7

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 1, 2021