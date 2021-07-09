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لبنان.. وزير الداخلية يرفض طلبا لاستجواب مدير الأمن العام

بعد قرابة عام من وقوع انفجار بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص لم يُحاسب أي من المسؤولين الكبار (رويترز)
بعد قرابة عام من وقوع انفجار بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص لم يُحاسب أي من المسؤولين الكبار (رويترز)
9/7/2021

رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم.

ونقل مراسل الجزيرة في لبنان عن مصادر قضائية أن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية بصدد إعداد رد على طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

وأصبح بيطار المحقق الرئيسي في الانفجار بعد إقالة سلفه القاضي فادي صوان في فبراير/شباط الماضي عقب مطالبة من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال في الانفجار.

وكان صوان قد اتهم 3 وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه فيهم، واتهموه بتجاوز صلاحياته.

وظهر اليوم الجمعة اجتمعت لجنة برلمانية لدراسة طلب بيطار لرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

ومن المفترض أن يتم استجواب جميع هؤلاء كمدعى عليهم في القضية بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وبعد قرابة عام من وقوع انفجار الرابع من أغسطس/آب -والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة- لم يُحاسب أي من المسؤولين الكبار.

ونتج الانفجار عن كمية هائلة من المواد الكيميائية تم تخزينها بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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