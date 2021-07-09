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شحنة مساعدات طبية قطرية إلى تونس للمساهمة في مكافحة تفشي كورونا

الشحنة تتضمن مستشفى ميدانيا بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية (الجزيرة)
الشحنة تتضمن مستشفى ميدانيا بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية (الجزيرة)
9/7/2021

أرسلت قطر شحنة مواد ومستلزمات طبية لمساعدة السلطات التونسية في مواجهتها تفشي فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح السفير القطري لدى تونس سعد ناصر الحميدي، خلال لقائه برئيس الحكومة التونسية هشام المشّيشي، أنّ الشحنة تتضمن مستشفى ميدانيا بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية قد أعلنت أمس الخميس أن المنظومة الصحية التونسية قد انهارت جراء التصاعد القياسي لتفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أنّ الأقسام المخصصة لمواجهة الفيروس بلغت طاقة اشتغالها القصوى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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