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أخبار|يمن

رسالة تحذير أميركية من الخطاب التصعيدي في محافظات جنوب اليمن

واشنطن حثت الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض (الجزيرة)
واشنطن حثت الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض (الجزيرة)
8/7/2021

وجهت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي رسالة إلى من أسمتهم أصحاب الخطاب التصعيدي في المحافظات الجنوبية لليمن.

وقالت ويستلي في تغريدة على حساب السفارة الأميركية لدى اليمن "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".

وحذرت من الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية، وقالت إنها يجب أن تتوقف.

وحثت الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.

وفي وقت سابق، اتهمت السفارة الأميركية في اليمن اليوم الخميس جماعة الحوثي بالإصرار على التصعيد ورفض مبادرات السلام في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن النازحين اليمنيين يعانون مصاعب ومخاطر جمة، لا سيما أن الحوثيين يصرون على التصعيد ورفض مبادرات السلام.

وأضافت أنه "في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في تقديم العون لإغاثة الشعب اليمني، نكرر أنه يجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات فورا".

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند

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