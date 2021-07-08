البث الحي
أخبار|ليتوانيا

طائرتان روسيتان تقطعان مؤتمرا صحفيا لرئيس وزراء إسبانيا في ليتوانيا

رئيس وزراء إسبانيا (يسار) خلال مؤتمر صحفي مع رئيس ليتوانيا داخل قاعدة جوية لحلف الناتو (رويترز)
رئيس وزراء إسبانيا (يسار) خلال مؤتمر صحفي مع رئيس ليتوانيا داخل قاعدة جوية لحلف الناتو (رويترز)
8/7/2021

اضطر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى قطع مؤتمر صحفي اليوم الخميس في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا بسبب إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان في المجال الجوي فوق البلطيق دون تحديد لهويتهما الإلكترونية.

ووقع الحادث عندما كان سانشيز ورئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا يتحدثان إلى صحفيين في قاعدة سياولياي، والتي تستضيف طائرات مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في الناتو.

وأصدِرت أوامر لمقاتلتين إسبانيتين باعتراض طائرتين روسيتين من طراز "سو-24" (Su-24) كانتا تحلقان فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وتعقيبا على ما وقع، قال رئيس الوزراء الإسباني عند استئناف المؤتمر الصحفي بعد نصف ساعة "هذا يبرر وجود القوات الإسبانية في ليتوانيا". وأوضح المتحدث باسم أركان الجيش الليتواني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرتين الروسيتين أقلعتا من منطقة كالينينغراد الروسية المجاور لدولة ليتوانيا، وأضاف المتحدث أن الطيارين الروسيين لم يقدما خطة الرحلة، ولم يجريا اتصالات لاسلكية مع مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرتين المقاتلتين أكملت تدريبا فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق بشكل قانوني، وأضافت أنه لم يتم خرق أية حدود.

وتقع حوادث مماثلة في منطقة بحر البلطيق مرات عدة في الأسبوع. ويراقب الناتو أجواء البلطيق منذ العام 2004، حين انضمت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا -التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي سابقا- إلى الحلف، وسط افتقارها لقوة جوية لمراقبة أجوائها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

زيادة الحوادث بين موسكو وواشنطن.. مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية بالبحر الأسود

قالت روسيا اليوم إن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أميركية حلقت قرب حدودها في البحر الأسود، ويضاف الحادث إلى سلسلة من حوادث الاحتكاك العسكري بين الطرفين في الأشهر القليلة الماضية.

28/11/2020

تنديد دولي وتهديد بالعقوبات.. بيلاروسيا تبرر إجبارها طائرة متجهة إلى ليتوانيا على الهبوط لتعتقل معارضا

أجبرت بيلاروسيا طائرة مدنية على الهبوط لاعتقال صحفي معارض كان على متنها، مما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية، وبررت بيلاروسيا الحادثة بأنها لا تخالف القوانين الدولية، كما دافعت عنها حليفتها روسيا.

24/5/2021
المزيد من أخبار

كورونا.. فايزر تتجه لطرح جرعة ثالثة وليبيا تغلق الحدود مع تونس وتمديد الطوارئ بالمغرب

تونس تشهد موجة تفش واسعة لفيروس كورونا (الأوروبية)

أفغانستان.. طالبان تؤكد سيطرتها على أهم معبر حدودي مع إيران وروسيا تحذّر من التصعيد على حدود طاجيكستان

(الجزيرة)
رابط خارجي

"ظل الآخر".. لقاء فكري ثائر بين طريد باريس وشريد طنجة

رابط خارجي

شاهد- "الأكل اليقظ".. عادة صحية تقلل الوزن

Fresh vegetable on vintage garden table (Getty)
الأكثر قراءة
logo

الشيخ عاطف الإسكيلبلي.. الثائر الذي أعدمه أتاتورك بسبب العمامة

مصر تكتم أنفاسها.. فماذا يقول الخبراء عن تداعيات ضرب سد النهضة؟

سد النهضة الإثيوبي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل (الجزيرة)

شاهد.. صاحب مقهى يحضر الشاي بالعراق ويبيعه في إيران بمد يده فقط

ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟