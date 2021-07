طائرتان روسيتان تقطعان مؤتمرا صحفيا لرئيس وزراء إسبانيا في ليتوانيا

اضطر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى قطع مؤتمر صحفي اليوم الخميس في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا بسبب إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان في المجال الجوي فوق البلطيق دون تحديد لهويتهما الإلكترونية.

ووقع الحادث عندما كان سانشيز ورئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا يتحدثان إلى صحفيين في قاعدة سياولياي، والتي تستضيف طائرات مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في الناتو.

Lithuanian and Spanish PM’s briefing at Siauliai Air Base interrupted by Spanish Eurofighter Baltic Air Policing's scramble. pic.twitter.com/TTS6xOWrfY

— Status-6 (@Archer83Able) July 8, 2021