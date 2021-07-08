تايمز: الحرب على مهربي البشر محكوم عليها بالفشل

انتقد مقال بصحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية مشروع قانون جديد تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية ينص على عدم أحقية الاستفادة من صفة اللجوء إذا كان الشخص قد دخل إلى البلاد بطريقة غير قانونية ومن بلد آمن مثل فرنسا.

وأوضح الكاتب الصحفي ديفيد ارونوفيتش في مقاله بالصحيفة أن مشروع القانون الذي يعرض على البرلمان هذا الأسبوع للتصويت عليه، يجرم دخول طالبي اللجوء إلى بريطانيا بشكل غير قانوني ويعاقبهم بالسجن.

كما سيمكن حرس الحدود البريطاني من تفتيش القوارب التي تعبر القناة الإنجليزية بين فرنسا وبريطانيا، بحثا عن طالبي اللجوء غير القانونيين، ومن ثم احتجازهم أو إعادتهم إلى فرنسا.

ويضم مشروع القانون، الرامي إلى منع المهاجرين غير القانونيين من عبور القناة نحو بريطانيا سعيا وراء طلب اللجوء، بندًا يسمح للحكومة بالتعاطي مع طلبات اللجوء التي يتقدم بها أشخاص في بعض البلدان الأخرى، وذكرت رواندا كمثال على ذلك، بحسب الصحيفة.

وأشار الكاتب إلى أن من بين المآخذ على مشروع القانون كون بعض بنوده غير قابلة للتطبيق، كما لا توجد ضمانات بأن فرنسا ستستقبل طالبي اللجوء الذي تصدهم بريطانيا عن حدودها، كما لا يوجد ما يضمن أن رواندا ستعالج ملفات طلب اللجوء وفقًا لأعلى المعايير.

وقال إن بإمكان بريطانيا ترحيل العديد من طالبي اللجوء غير الشرعيين الذين دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية، كما يمكنها تجريمهم والزج بهم في السجن، لكنها بذلك تتصرف بشكل غير قانوني.

وأشار إلى أن اعتبار فئة من طالبي اللجوء أقل أحقية بالقبول من غيرها أمر مخالف لما تنص عليه المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين التي وقعت عليها بريطانيا، وفق تقييم منظمات معنية بحقوق الإنسان من بينها منظمة "التحرر من التعذيب" (Freedom From Torture).

وقال إن السفر أو الإقامة ببلد ثالث آمن لا يسقط الحق في التقدم بطلب لجوء في غيره، على خلاف ما يعتقده كثيرون، والدخول إلى بلد ما بطريقة غير شرعية لا يقلل الحق في التقدم بطلب لجوء كذلك، لأن كثيرا من اللاجئين يضطرون لذلك.

فبالنسبة للسوريين على سبيل المثال -والكلام للكاتب- لن يكون من الحكمة أن يقف طالبوا اللجوء في مطار دمشق بأسمائهم وملء استمارات حول أسباب فرارهم من سوريا.

ورأى الكاتب أن مشروع القانون في حال اعتماده لا يعرض حياة العديد من ملتمسي اللجوء في بريطانيا للخطر فحسب، بل يضع سمعة بريطانيا في الوحل أيضا.

وقال إنه قبل 10 سنوات، قبل أن يعزز الفرنسيون قدرتهم على اكتشاف المهاجرين المنقولين بالشاحنات باستخدام معدات الأشعة تحت الحمراء، لم تكن هناك عمليات تهريب للبشر عبر القناة إذ لم تكن هناك حاجة إلى ذلك، لكن الأمر يختلف الآن.

وخلص الكاتب إلى أن التضييق على طالبي اللجوء من شأنه الزج بهم تحت رحمة مهربي البشر، لأن "تهريب البشر يشبه إلى حد كبير تجارة المخدرات، والطلب عليه موجود دائما، ويغذيه تصميم الناس على الهروب من البؤس، وكلما زادت الجهات المعنية المعوقات أمام تحقيقهم لطموحاتهم، رمت بهم في أحضان المجرمين".