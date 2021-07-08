انتخاب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد

اُنتخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد الذي باشر أعماله رسميا اليوم الخميس إثر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وحصل بوغالي -وهو طبيب خمسيني ترشح للانتخابات في قائمة مستقلة بدائرة غرداية في الجنوب- على أصوات 295 نائبا.

وقد تقدم بفارق كبير أمام منافسه لرئاسة البرلمان أحمد صادوق الذي حصل على 87 صوتا، والأخير نائب عن "حركة مجتمع السلم" الإسلامية وترشح للانتخابات بدائرة الشلف شمال غربي البلاد.

ويبلغ عدد النواب 407 في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان، ورئيس المجلس هو الشخصية الرابعة في ترتيب مسؤولي الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) والمجلس الدستوري.

وكان بوغالي مرشحا توافقيا لكبرى كتل المجلس، وهي جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم سابقا، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، إلى جانب مستقلين.

وقال -في كلمة عقب فوزه برئاسة المجلس- "شرف لي أن أحظى بثقتكم، هذه بداية لمرحلة من أجل جزائر جديدة". وتعهد بالتنسيق مع مختلف الكتل والحكومة لإنجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.