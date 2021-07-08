البث الحي
أخبار|هاييتي

اغتيال رئيس هاييتي.. تحديد هوية 28 مهاجما معظمهم من كولومبيا

قوات الشرطة والجيش طوقت مسلحين أمس الأربعاء ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين (رويترز)
قوات الشرطة والجيش طوقت مسلحين أمس الأربعاء ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين (رويترز)
8/7/2021-|آخر تحديث: 9/7/202103:40 AM (مكة المكرمة)

أعلنت سلطات هاييتي تحديد هوية 28 مهاجما متورطا في اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، معظمهم من كولومبيا، وذلك بعدما تم توقيف 6 أشخاص -بينهم أميركي- للاشتباه بتورطهم، كما كشفت الشرطة عن مقتل 4 ممن وصفتهم بالمرتزقة، يشتبه في أنهم نفذوا عملية الاغتيال.

وفي وقت مبكر من فجر الجمعة، نقلت رويترز عن رئيس شرطة هاييتي قوله إن 26 كولومبيًا ومواطنين اثنين متورطون في قتل رئيس البلاد، بينما ما يزال البحث جاريا عن 8 آخرين.

وجاء ذلك بعدما أفاد ماتياس بيار -الوزير المكلف بشؤون الانتخابات في هاييتي- بوجود مواطن أميركي بين 6 أشخاص أوقفوا للاشتباه بدورهم في اغتيال الرئيس.

وكان كلود جوزيف -رئيس الوزراء المؤقت في هاييتي- قد أعلن -عقب تسلمه إدارة البلاد- حالة الطوارئ إثر اغتيال مويِس، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في العملية، وذلك وسط ردود فعل دولية منددة بالاغتيال.

وتتسارع عملية تعقب فريق الاغتيال الذي أردى مويس بالرصاص في مقر إقامته بالعاصمة بورت أوبرانس الواقفة على شفا الفوضى.

وفي غضون ذلك، قالت الشرطة إنها قتلت بالرصاص عددا من المتورطين في عملية اغتيال الرئيس واعتقلت بعضهم.

وقالت الشرطة -في وقت متأخر من الأربعاء- إنها قتلت 4 رجال واعتقلت اثنين آخرين للاشتباه في مشاركتهما في الغارة الليلية التي صدمت الأمة وهزت المنطقة، وفق قولها. وذكرت أنهم أطلقوا سراح 3 من رجال الشرطة كانت العصابة احتجزتهم رهائن.

وقال مسؤولون إن قوات الشرطة والجيش كانت قد طوقت بالفعل المسلحين أمس الأربعاء ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

من جهته، قال كارل هنري ديستين -القاضي الذي زار مسرح الجريمة- لصحيفة "لو نوفيليست" (Le Nouvelliste) المحلية، إن المهاجمين دخلوا منزل مويس حوالي الساعة الواحدة صباحا أمس الأربعاء وقيدوا عددا من أفراد الخدمة بالمنزل. وذكر أن الرئيس أصيب بـ 12 عيارا ناريا على الأقل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

سفير هاييتي في واشنطن: قتلة الرئيس مرتزقة محترفون وانتحلوا صفة موظفين فدراليين أميركيين

قال سفير هاييتي في أميركا إن قتلة رئيس البلاد مرتزقة محترفون، وانتحلوا صفة موظفين في إدارة محاربة المخدرات بالولايات المتحدة، فيما أعلنت سلطات هاييتي حالة الطوارئ وأغلقت المطار الدولي في العاصمة.

7/7/2021
المزيد من أخبار

كورونا.. فايزر تتجه لطرح جرعة ثالثة وليبيا تغلق الحدود مع تونس وتمديد الطوارئ بالمغرب

تونس تشهد موجة تفش واسعة لفيروس كورونا (الأوروبية)

أفغانستان.. طالبان تؤكد سيطرتها على أهم معبر حدودي مع إيران وروسيا تحذّر من التصعيد على حدود طاجيكستان

(الجزيرة)
رابط خارجي

"ظل الآخر".. لقاء فكري ثائر بين طريد باريس وشريد طنجة

رابط خارجي

شاهد- "الأكل اليقظ".. عادة صحية تقلل الوزن

Fresh vegetable on vintage garden table (Getty)
الأكثر قراءة
logo

الشيخ عاطف الإسكيلبلي.. الثائر الذي أعدمه أتاتورك بسبب العمامة

مصر تكتم أنفاسها.. فماذا يقول الخبراء عن تداعيات ضرب سد النهضة؟

سد النهضة الإثيوبي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل (الجزيرة)

شاهد.. صاحب مقهى يحضر الشاي بالعراق ويبيعه في إيران بمد يده فقط

ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟