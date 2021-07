هاييتي.. رئيس الوزراء يصف اغتيال رئيس البلاد بالوحشي والدومينيكان تغلق حدودها

قال رئيس الوزراء المؤقت في هاييتي، كلود جوزيف، اليوم الأربعاء، إن مجهولين هاجموا السكن الخاص برئيس البلاد جوفينيل مويس خلال الليل، وقتلوه بالرصاص في "عمل وحشي ولا إنساني"، مضيفا أن زوجة الرئيس أصيبت في الهجوم قبل أن تتوفى متأثرة بجراحها. وقد نددت بريطانيا بالاغتيال، في حين أغلقت الدومينيكان حدودها مع هاييتي.

وذكر رئيس وزراء هاييتي، في مقابلة إذاعية، أن الرئيس مويس توفي جراء إصابته في هجوم مسلحين مجهولين على مقر سكنه الواقع في ضواحي العاصمة بورت أوبرانس، وأضاف "اغتيل الرئيس في منزله في الساعة الواحدة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش) على أيدي أجانب بعضهم يتحدث الإنجليزية والإسبانية".

ونقلت زوجة رئيس هاييتي مارتين ماري أيتين التي أصيبت في الهجوم إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تعلن السلطات وفاتها متأثرة بجراحها.

وأضاف جوزيف أن قوات الشرطة والجيش تسيطر على الوضع الأمني في البلاد، ولكن لا يزال دوي الأعيرة النارية يتردد في أرجاء المدينة بعد الهجوم.

وفي فبراير/شباط الماضي قال مويس -الذي كان يعمل في مجال تصدير الموز قبل أن يتحول إلى السياسة- في خطاب إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله.

ويأتي اغتيال مويس في وقت تعاني فيه هاييتي -أفقر بلدان الأميركيتين- اضطرابا أمنيا وأزمة إنسانية متنامية ونقصا في الغذاء، إذ تشهد العاصمة -التي يعيش فيها مليون نسمة- صراعا بين العصابات في ما بينها، ومع الشرطة لفرض سيطرتها على الشارع.

#Haiti President Jovenel Moïse is said to have been attacked in his residence by a commando. He’s dead.

Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8

— Marie-Rose Romain Mu (@romainmurphy) July 7, 2021