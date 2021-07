أفغانستان.. طالبان تواصل تمددها وطاجيكستان تطلب مساعدة روسيا وحراك دبلوماسي في الدوحة وطهران

تقدمت حركة طالبان الأربعاء في مناطق بشمال وغرب أفغانستان، واستعادت منها القوات الأفغانية بعض المناطق، وطلبت طاجيكستان مساعدة إقليمية تقودها روسيا لاستعادة الأمن عند الحدود، بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية في الدوحة وطهران لإحلال السلام.

وطردت القوات الأفغانية مسلحي حركة طالبان من مدينة قلعة ناو عاصمة ولاية بادغيس غربي البلاد، وذلك بعد اشتباكات وُصفت بالعنيفة بين الطرفين، وأعلنت مصادر أمنية عن فرار نحو 200 سجين من سجن قلعة ناو المركزي بعد هجوم طالبان.

وقال مراسل الجزيرة في كابل ناصر شديد إن ما وقع اليوم في قلعة ناو تطور نوعي لمجريات الأحداث منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية، إذ كادت طالبان تسيطر على المدينة لولا تدخل القوات الخاصة الأفغانية المدربة أميركيا، التي قدمت من ولاية هيرات، مع سقوط أعداد كبيرة من قوات الطرفين.

Taliban #terrorist suffered heavy and sustained casualties in their failed attempt to capture Qala-e-Naw, #Badghis province. The bravery of the #ANDSF and their swift and decisive action was highly commendable. pic.twitter.com/1G42e5N7lp

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 7, 2021