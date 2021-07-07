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دبي.. انفجار يهزّ ميناء جبل علي والسلطات تقول إنه حريق بإحدى الحاويات

7/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202104:37 AM (مكة المكرمة)

هزّ انفجار ضخم ميناء جبل علي في دبي، وسمع دويه في أرجاء المدينة، وقالت سلطات الإمارة إنه ناتج عن حريق في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على رصيف الميناء.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على تويتر، أن حريقا نجم عن انفجار وقع على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي.

وأضاف المكتب أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع وفيات أو إصابات، وأن السفينة التي اندلع فيها الحريق كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة الميناء.

وأكد أن سلطات جبل علي تتخذ كافة الإجراءات لضمان حركة السفن بشكل طبيعي في الميناء.

وبدوره، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري إن حريقا اندلع بسفينة على الرصيف الرابع عشر بميناء جبل علي، كانت تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال.

وأكد المري في تصريحات لتليفزيون دبي، أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد وفيات أو إصابات.

من جهتها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن دوي الانفجار الذي وقع على متن سفينة بميناء جبل علي، سمع من على بعد 25 كيلومترا من الميناء، ونقلت عن شهود عيان قولهم إنه أدى لاهتزاز المباني.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الانفجار كان قويا وسمع في أرجاء المدينة، ونقلت عن 3 أشخاص على الأقل في محيط منطقة جبل علي قولهم إن الانفجار أدى لاهتزاز أبواب وزجاج شققهم ومنازلهم في جنوب دبي.

وقال مراسل وكالة رويترز إن عربتي إطفاء وسيارات طوارئ أخرى شوهدت تتجه إلى الجنوب من دبي، على الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبو ظبي.

وميناء جبل علي يبعد 30 كلم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي، ويعد الأبرز في الإمارات.

وتتّخذ 8 آلاف شركة من المنطقة الحرة بجبل علي مقرا لها، وقد ساهمت هذه المنطقة بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي، وهي أكبر منطقة تجارية في الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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