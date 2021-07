دبي.. انفجار يهزّ ميناء جبل علي والسلطات تقول إنه حريق بإحدى الحاويات

هزّ انفجار ضخم ميناء جبل علي في دبي، وسمع دويه في أرجاء المدينة، وقالت سلطات الإمارة إنه ناتج عن حريق في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على رصيف الميناء.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على تويتر، أن حريقا نجم عن انفجار وقع على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي.

Reported video of the aftermath at Jebel Ali Port, #UAE. pic.twitter.com/0mP7bh6vFM

— Aurora Intel (@AuroraIntel) July 7, 2021