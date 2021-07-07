دبي.. انفجار يهزّ ميناء جبل علي والسلطات تقول إنه حريق بإحدى الحاويات

هزّ انفجار ضخم ميناء جبل علي في دبي، وسمع دويه في أرجاء المدينة، وقالت سلطات الإمارة إنه ناتج عن حريق في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على رصيف الميناء.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على تويتر، أن حريقا نجم عن انفجار وقع على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي.

Reported video of the aftermath at Jebel Ali Port, #UAE. pic.twitter.com/0mP7bh6vFM — Aurora Intel (@AuroraIntel) July 7, 2021

وأضاف المكتب أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع وفيات أو إصابات، وأن السفينة التي اندلع فيها الحريق كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة الميناء.

وأكد أن سلطات جبل علي تتخذ كافة الإجراءات لضمان حركة السفن بشكل طبيعي في الميناء.

وبدوره، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري إن حريقا اندلع بسفينة على الرصيف الرابع عشر بميناء جبل علي، كانت تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال.

وأكد المري في تصريحات لتليفزيون دبي، أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد وفيات أو إصابات.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

من جهتها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن دوي الانفجار الذي وقع على متن سفينة بميناء جبل علي، سمع من على بعد 25 كيلومترا من الميناء، ونقلت عن شهود عيان قولهم إنه أدى لاهتزاز المباني.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الانفجار كان قويا وسمع في أرجاء المدينة، ونقلت عن 3 أشخاص على الأقل في محيط منطقة جبل علي قولهم إن الانفجار أدى لاهتزاز أبواب وزجاج شققهم ومنازلهم في جنوب دبي.

وقال مراسل وكالة رويترز إن عربتي إطفاء وسيارات طوارئ أخرى شوهدت تتجه إلى الجنوب من دبي، على الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبو ظبي.

فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لآثار الانفجار الهائل في ميناء #جبل_علي بمدينة #دبي #الإمارات. pic.twitter.com/YSgA2E6dpz — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) July 7, 2021

وميناء جبل علي يبعد 30 كلم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبي، ويعد الأبرز في الإمارات.

وتتّخذ 8 آلاف شركة من المنطقة الحرة بجبل علي مقرا لها، وقد ساهمت هذه المنطقة بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي، وهي أكبر منطقة تجارية في الشرق الأوسط.