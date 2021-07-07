البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

بعد نصف عام على حظر حساباته.. ترامب يقاضي تويتر وفيسبوك وغوغل ويقول إن رقابتها غير دستورية

ترامب قال إن الدعاوى التي سيرفعها ستطالب بإصدار أمر بالوقف الفوري للرقابة التي تفرضها شركات مواقع التواصل (الأناضول)
ترامب قال إن الدعاوى التي سيرفعها ستطالب بإصدار أمر بالوقف الفوري للرقابة التي تفرضها شركات مواقع التواصل (الأناضول)
7/7/2021

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه سيرفع دعاوى قضائية ضد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغوغل وتويتر، بالإضافة إلى رؤسائها التنفيذيين بتهمة إسكات وجهات نظر التيار المحافظ، وقال إن الشركات الثلاث تمارس "رقابة غير دستورية"، فيما رفضت فيسبوك وتويتر التعليق على الدعوى.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في ناديه للغولف بمنطقة نيوجيرسي "اليوم ومعي معهد أميركا أولا للسياسات قدمت بصفتي ممثلا رئيسيا إجراء جماعيا مهما لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر".

وأضاف أن الدعاوى تطالب بإصدار أمر بالوقف الفوري للرقابة التي تفرضها شركات التواصل الاجتماعي على الشعب الأميركي.

ويعد الإعلان عن المتابعة القضائية التي قدمت لدى محكمة فدرالية في ميامي جنوب شرقي أميركا أحدث تصعيد من ترامب في معركته المستمرة منذ سنوات مع مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرية التعبير والرقابة.

وكان الرئيس الأميركي السابق قد منع تماما من التغريد على تويتر، ومن النشر على فيسبوك لمدة عامين كإجراء عقابي منهما ضده بدعوى تأجيجه العنف، وذلك عقب اقتحام المئات من أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي من أجل الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب.

وأسفر الهجوم على مبنى الكونغرس -وهو رمز الديمقراطية الأميركية- عن مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين، وجاء اقتحام أنصار ترامب بعد تكرار الأخير تغريداته بأنه جرى تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وهي مزاعم رفضتها مختلف المحاكم الأميركية.

وذكر موقع فيسبوك الشهر الماضي أن حساب ترامب سيبقى معلقا من شبكاته لمدة عامين على الأقل "مع احتمال إعادته في عام 2023 إذا انخفضت المخاطر على السلامة العامة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أميركا.. وثائق تكشف محاولات ترامب الضغط على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020

قالت لجنة بمجلس النواب الأميركي إن “وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولات بذلها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاء آخرون له، بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020”.

15/6/2021
المزيد من أخبار

مصر تكتم أنفاسها.. فماذا يقول الخبراء عن تداعيات ضرب سد النهضة؟

سد النهضة الإثيوبي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل (الجزيرة)

فورين بوليسي: جنوب السودان.. أعظم إنجازات أميركا بأفريقيا تحول إلى أكبر إخفاقاتها

كولام لينش: أي أمل لمستقبل أفضل في دولة جنوب السودان يتوقف على تنحي سلفا كير (رويترز)

المسار الليبي.. بدء إجراءات توحيد البنك المركزي وترقب صدور توافقات بشأن التشريعات الانتخابية

مصرف ليبيا المركزي أسس عام 1956 ومقره العاصمة طرابلس (الجزيرة)

في سابقة خطيرة دينيا وسياسيا.. إدخال التوراة إلى الأقصى للتلاوة منه

مستوطن يؤدي صلوات من &#34;التوراة&#34; داخل الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟

سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.. دواء ألماني يشفي مضاعفات كورونا

الوجود الأميركي تحت النار.. صواريخ تستهدف السفارة في بغداد وهجمات بالغرب وتحذير من التحالف الدولي

أردوغان: محاولات إخضاع تركيا لم تنته وأحبطنا هجمات استهدفت اقتصادنا

أردوغان أكد أن حكومته تعمل على تخفيف آثار جائحة كورونا (الأناضول)