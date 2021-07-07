بعد نصف عام على حظر حساباته.. ترامب يقاضي تويتر وفيسبوك وغوغل ويقول إن رقابتها غير دستورية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه سيرفع دعاوى قضائية ضد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغوغل وتويتر، بالإضافة إلى رؤسائها التنفيذيين بتهمة إسكات وجهات نظر التيار المحافظ، وقال إن الشركات الثلاث تمارس "رقابة غير دستورية"، فيما رفضت فيسبوك وتويتر التعليق على الدعوى.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في ناديه للغولف بمنطقة نيوجيرسي "اليوم ومعي معهد أميركا أولا للسياسات قدمت بصفتي ممثلا رئيسيا إجراء جماعيا مهما لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر".

وأضاف أن الدعاوى تطالب بإصدار أمر بالوقف الفوري للرقابة التي تفرضها شركات التواصل الاجتماعي على الشعب الأميركي.

ويعد الإعلان عن المتابعة القضائية التي قدمت لدى محكمة فدرالية في ميامي جنوب شرقي أميركا أحدث تصعيد من ترامب في معركته المستمرة منذ سنوات مع مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرية التعبير والرقابة.

وكان الرئيس الأميركي السابق قد منع تماما من التغريد على تويتر، ومن النشر على فيسبوك لمدة عامين كإجراء عقابي منهما ضده بدعوى تأجيجه العنف، وذلك عقب اقتحام المئات من أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي من أجل الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب.

وأسفر الهجوم على مبنى الكونغرس -وهو رمز الديمقراطية الأميركية- عن مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين، وجاء اقتحام أنصار ترامب بعد تكرار الأخير تغريداته بأنه جرى تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وهي مزاعم رفضتها مختلف المحاكم الأميركية.

وذكر موقع فيسبوك الشهر الماضي أن حساب ترامب سيبقى معلقا من شبكاته لمدة عامين على الأقل "مع احتمال إعادته في عام 2023 إذا انخفضت المخاطر على السلامة العامة".