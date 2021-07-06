هيئة البث الإسرائيلية: قطر تطلب حماية أميركية لآلية تحويل أموالها لغزة

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن قطر طالبت بحماية أميركية لآلية تحويل الأموال الجديدة إلى قطاع غزة، وذلك في وقت تشترط فيه تل أبيب تغيير آلية إدخال المعونة القطرية إلى القطاع.

ووفقا لتقرير هيئة البث الإسرائيلية، فإن قطر رفضت استئناف نقل الأموال إلى قطاع غزة من دون الآلية التي سيتم بحثها خلال الاجتماع الرباعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، والذي لم يحدد موعده بعد.

كما أشار التقرير إلى اتهامات قطرية لإسرائيل بالتخلي عن الآلية التي كان يتم من خلالها تحويل الأموال في الماضي.

ولفت التقرير إلى محاولة إسرائيل بلورة قائمة لدول أوروبية تتبرع بأموال لمساعدة سكان غزة فقط، دون أي علاقة بأنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتشترط إسرائيل تغيير آلية إدخال المعونة القطرية لغزة، حيث تصرّ تل أبيب على عدم إدخال هذه المعونة مباشرة عن طريق حماس، وأن يكون هناك طرف ثالث هو على الأغلب الأمم المتحدة، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذه الآلية.

وكان وفد من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وصل إلى مصر في 17 من الشهر الماضي، وبحث عددا من القضايا، ومن بينها وضع آلية جديدة لإدخال المساعدات المالية القطرية إلى قطاع غزة.