نيويورك تايمز: البحرية الأميركية توفر الحماية للسفن الإسرائيلية بمياه الخليج

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) أن البحرية الأميركية توفر الحماية للسفن الإسرائيلية في مياه الخليج والمناطق المجاورة، وكانت كل من إيران وإسرائيل قد تبادلتا في الفترة الأخيرة الاتهامات باستهداف سفن الشحن التجارية وناقلات النفط بمنطقة الخليج والمحيط الهندي.

وقالت الصحيفة الأميركية إن زيادة الهجمات التي تتعرض لها السفن الإسرائيلية في أعالي البحار، وتحديدا بعد هجمات مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، دفع بقطع من البحرية الأميركية لمرافقة السفن التي لها علاقة بإسرائيل خلال إبحارها في مياه الخليج.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المخابرات الأميركية والإسرائيلية أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرات بشأن نية إيرانية لمهاجمة سفن إسرائيلية، وذكرت الصحيفة ذاتها أن آخر تحذير من هجوم إيراني محتمل صدر من أجهزة المخابرات الأميركية في الأول من يونيو/حزيران الماضي.

هجمات سابقة

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أول أمس أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت السبت الماضي لهجوم مجهول المصدر في المحيط الهندي، وقالت موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن السفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن تقييما أمنيا يتحدث عن وقوف إيران وراء الهجوم، والذي كان عبارة عن انفجار طال السفينة.

ونقلت رويترز عن قناة "إن12" الإسرائيلية أن سفينة الشحن الإسرائيلية كانت في طريقها من ميناء جدة السعودي إلى دولة الإمارات.

وفي فبراير/شباط الماضي، اتهمت إسرائيل إيران باستهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تحمل اسم "إم في هيليوس راي" (MV Helios Ray) في المحيط الهندي، ما أدى إلى حدوث انفجار فيها، لكن طهران نفت مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية، تحقيقا كشف أن إسرائيل استهدفت منذ عام 2019، ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا تنقل في الغالب نفطا إيرانيا وأسلحة.