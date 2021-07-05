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رئيس السنغال: أميركا تلقح الحيوانات ضد كورونا ودول نامية تعاني

الرئيس السنغالي سال: بدأ تطعيم الحيوان ضد كورونا بأميركا في وقت لم تستطع دول كثيرة تطعيم 1% من سكانها (الأناضول)
الرئيس السنغالي سال: بدأ تطعيم الحيوان ضد كورونا بأميركا في وقت لم تستطع دول كثيرة تطعيم 1% من سكانها (الأناضول)
5/7/2021

أبدى الرئيس السنغالي ماكي سال دهشته عند سماعه ببدء الولايات المتحدة حملة تطعيم في حدائق الحيوان ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي لم تلقح الكثير من الدول النامية 1% من مواطنيها ضد الفيروس.

وجاءت تصريحات الرئيس السنغالي أمس الأحد في كلمة له عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في اجتماع اقتصادي استضافته مدينة آكس أون بروفانس جنوبي فرنسا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية اليوم أن إدارة حديقة الحيوان في مدينة أوكلاند غربي الولايات المتحدة بدأت حملة تطعيم للنمور والدببة والأسود والقوارض، وذلك ضمن إجراء استباقي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بين هذه الحيوانات.

وتعيد تصريحات سال للواجهة موضوع العدالة في توزيع اللقاحات بين الأغنياء والفقراء، إذ تستمر الدول الغنية في الاستحواذ على أغلب إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس المتوفر في العالم، في حين تعاني البلدان الفقيرة من نقص الإمدادات من اللقاحات.

أرقام صادمة

وتفيد تقديرات مركز أفريقيا لمكافحة الأمراض ومنع العدوى أن 1.1% فقط من سكان القارة -البالغ عددهم حوالي 1.2 مليار نسمة هم الذين حصلوا على التطعيم- مقابل تلقيح 50% من سكان الولايات المتحدة وتطعيم كل المستهدفين من سكان بريطانيا. ومن بين 3 مليارات جرعة من لقاحات كورونا تم توزيعها على مستوى العالم، كان نصيب أفريقيا 50 مليون جرعة فقط.

ويقول ريتشارد ميهيجو مدير برنامج التطعيم وتطوير اللقاحات في مكتب أفريقيا بمنظمة الصحة العالمية "أفريقيا لا تنتظر اللقاحات من العالم كصدقة.. إنها تمثل فرصة أمام المجتمع الدولي لمنع ظهور سلالات جديدة من الفيروس أسرع انتقالا، تعيد كل الجهود حتى تلك التي بذلتها الدول الغنية لاحتواء الجائحة إلى نقطة الصفر".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم أن أفريقيا سجلت الأسبوع الماضي أكثر من 36 ألف إصابة بكوفيد-19 يوميا، في حصيلة قياسية منذ ظهور الوباء لأول مرة في الصين آخر عام 2019، وسجلت القارة أيضا زيادة كبيرة على صعيد الوفيات جراء الجائحة بمعدل 748 وفاة يوميا على مدى الأسبوع، أي بزيادة 43% مقارنة بالأسبوع السابق.

وبخصوص حملات التلقيح ضد الوباء، تعد القارة الأفريقية الأقل تقدما، إذ بلغ معدل التلقيح 3.66 جرعات لكل 100 نسمة، مقابل 100.26 جرعة بالولايات المتحدة وكندا، و68.3 جرعة بأوروبا.

المصدر : واشنطن بوست + وكالات

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