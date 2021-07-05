أفغانستان.. طالبان تعتزم طرح مقترح سلام الشهر المقبل وتسيطر على 11 مقاطعة في 24 ساعة

يزور مستشار الأمن القومي الأفغاني موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين كبار، وقال في تصريحات صحفية إن القوات الحكومية تعتزم شن هجوم مضاد بالأقاليم الشمالية لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها طالبان.

قال متحدث باسم حركة طالبان إن الحركة تعتزم تقديم مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل على أقصى تقدير، في حين ذكرت مصادر أفغانية أن الحركة سيطرت على 11 مقاطعة في الساعات الـ24 الأخيرة، ودفع سقوط مناطق حدودية أفغانية طاجيكية بيد الحركة سلطات البلد الجار إلى نشر آلاف الجنود لتعزيز أمن حدودها.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قوله اليوم "سيتم التعجيل بمحادثات السلام وعملية السلام في الأيام المقبلة.. ومن المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة.. ستتعلق بخطط السلام بطبيعة الحال".

وأضاف مجاهد "من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرا للوصول إلى تلك المرحلة عندما يتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام"، وقال إن أحدث جولة من المحادثات مرت بمنعطف حاسم.

وقال المتحدث باسم الحركة "رغم أننا (طالبان) لدينا اليد العليا في ساحة القتال، فإننا جادون للغاية بشأن المحادثات والحوار".

وأثار تصاعد القتال وفرار آلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية شكوكا كبيرة إزاء مفاوضات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة وتستضيفها قطر.

وقالت ناجية أنواري المتحدثة باسم وزارة شؤون السلام الأفغانية "من الصعب توقع أن طالبان ستزودنا بوثيقة مكتوبة لخطة سلام في غضون شهر لكن لنكن إيجابيين. نأمل أن يقدموها لفهم ما يريدون".

وكان المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان توماس نيكلاسون قال الأسبوع الماضي إن الوقت ينفد أمام تقديم طالبان خطة سلام مكتوبة، وإن تقديمها مقترحا من هذا القبيل سيكون دلالة على تأثير باكستان الناجح على طالبان.

هذه المديرية الـ 6 اليوم … ولاية هرات| عاجل: قوات إمارة #أفغانستان الإسلامية "#طالبان" تسيطر على مديرية (تشت) بالكامل بما فيها مركز المديرية ومقريّ قيادة الشرطة وإدارة الأمن الوطني "الاستخبارات", واستسلام قوات إدارة كابل العميلة , وضبط الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر pic.twitter.com/N7ZywEqnJU — شؤون أفغانية (@AfghanAffairs7) July 5, 2021

الوضع الميداني

وعلى الصعيد الميداني، نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر لم تسمها أن 11 مقاطعة جديدة سقطت في يد حركة طالبان خلال الساعات الـ24 الأخيرة، منها 7 في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد عند الحدود مع طاجيكستان.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مسؤولين أفغان سقوط عشرات المقاطعات في جميع أنحاء البلاد بيد الحركة خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب المصدر السابق، فإن المقاطعات التي سيطرت عليها الحركة هي مايماي، نوساي، شوكي، خوهان، إسحاقشيم، شهداء وياوان في ولاية بدخشان، ومقاطعتا نيش وميانشين في قندهار، ومقاطعة ناوا في هلمند وشينواري في باروان.

وأوردت وكالة رويترز أن مسؤولين أمنيين غربيين يقولون إن قوات طالبان استولت على أكثر من 100 منطقة، لكن الحركة تقول إنها تسيطر على أكثر من 200 منطقة في 34 إقليما تزيد مساحتها على نصف مساحة أفغانستان.

الحدود الطاجيكية

وعقب سيطرة طالبان على مناطق في ولاية بدخشان، أصدر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن تعليمات لوزارة الدفاع بنشر 20 ألف جندي احتياطي لتعزيز الحدود مع أفغانستان.

وجاء قرار الرئيس الطاجيكي بعدما قال المكتب الإعلامي لحرس الحدود الطاجيكي اليوم إن 1037 جنديا أفغانيا فروا إلى طاجيكستان عقب اشتباكات مع عناصر من طالبان في بدخشان شمالي البلاد، وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن سيطرة مقاتلي طالبان، في وقت متأخر أمس الأحد على مقاطعات خوهان شيكاي ونساي وماماي وشغنان وسلطان إشكاشم بالولاية المتاخمة للحدود مع طاجيكستان.

وأوضح البيان نفسه أن حرس الحدود الطاجيكي التزم بالمبادئ الإنسانية وحسن الجوار، وسمح للجنود الأفغان بعبور الحدود دون أي عوائق.

وكان الرئيس الطاجيكي قال أمس الأحد في مكالمة هاتفية مع نظيره الأفغاني أشرف غني إنه يشعر بالقلق بشأن التوترات في منطقة الحدود.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية إن حركة طالبان بدأت تحصيل الرسوم الجمركية من الحركة التجارية عبر الحدود مع طاجيكستان.

قلق روسيا

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي يثير القلق ويتطور بشكل سيئ، وإن ما يحصل في أفغانستان هو زعزعة لاستقرارها.

وقال المسؤول الروسي إن بلاده لا تجري أي نقاشات بهدف إرسال قوات روسية إلى أفغانستان، لكن مع تطور الوضع فإن العسكريين الروس سيتخذون القرارات اللازمة، على حد تعبيره.

وتدير روسيا قاعدة عسكرية في طاجيكستان، وهي جمهورية سوفياتية سابقة.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى لنظيره الطاجيكي الاستعداد لتقديم الدعم لمواجهة التطورات على الحدود مع أفغانستان.

وفي سياق متصل، يزور مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب موسكو اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين كبار، وقال في تصريح لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الحكومية تعتزم شن هجوم مضاد بالأقاليم الشمالية للبلاد لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها طالبان. ووصف المسؤول الأفغاني سيطرة طالبان على مناطق حدودية شمالي البلاد بأنه أمر مقلق وخطير للغاية.

قال رئيس البرلمان الأفغاني مير رحمان إن سيطرة طالبان على عدد من المديريات سابقة خطيرة ويجب التصدي لها، وناشد الحركة الحفاظ على المباني الحكومية والبنية التحتية باعتبارها ملكا للشعب لا الحكومة.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الأفغاني مير رحمان إن سيطرة طالبان على عدد من المديريات سابقة خطيرة ويجب التصدي لها، وناشد الحركة الحفاظ على المباني الحكومية والبنية التحتية باعتبارها ملكا للشعب لا الحكومة، وفق تعبيره.

وقال مراسل الجزيرة في كابل ناصر شديد إن القوات الحكومية شنت 3 غارات استهدفت مقاتلي طالبان بمنطقة فرا قتل فيها 35 عنصرا من الحركة، وأخرى في ساري بول قتل فيها 22 شخصا، وغارة ثالثة بمديرية ناوة بولاية هلمند، عقب محاولة طالبان التقدم نحو قاعدة عسكرية للقوات الحكومية قتل فيها أكثر من 30 عنصرا من الحركة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم القوات الأفغانية إنها تسلمت جميع القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان، بما في ذلك قاعدة بغرام شمالي العاصمة كابل، وأضاف المتحدث أن القوات الأفغانية تستطيع القيام بجميع المهام التي كانت تقوم بها القوات الأميركية على حد تعبيره.

بريطانيا والناتو

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان ترك بريطانيا في موقف صعب مما دفعها لاقتفاء أثر الولايات المتحدة وسحب قواتها، وصرح الوزير أثناء جلسة مساءلة أمام البرلمان بأن بريطانيا ستواصل عملها مع الحكومة الأفغانية، والتركيز على التهديدات التي يمكن أن يكون منشأها أفغانستان.

وقال مصدر حكومي أفغاني إن القوات البريطانية الخاصة أعلنت أنها ستبقي بعض أفرادها بالبلاد لمتابعة الأوضاع الأمنية، بعد اكتمال انسحاب القوات الأميركية وقوات باقي الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي السياق نفسه، أكد مصدر في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) للجزيرة أن الحلف لن يضع تواريخ محددة لانتهاء عملية سحب قواته من أفغانستان، وأضاف أنها ستكون بطريقة منظمة ومنسقة استنادا إلى قرار وزراء دفاع وخارجية الحلف المُتخذ في 14 أبريل/نيسان الماضي، مشيرا إلى أن حماية قوات الحلف حاليا ذات أهمية قصوى في ظل التقدم السريع لحركة طالبان في عدد من أنحاء البلاد.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان، في وقت يتواصل فيه منذ مايو/أيار الماضي انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، إذ من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأميركي بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق الرئيس الأميركي جو بايدن.