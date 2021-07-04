وزير خارجية مصر: إيقاف برامج إعلاميين مصريين بتركيا خطوة إيجابية

رحبت السلطات المصرية بوقف بث برامج إعلاميين مصريين في تركيا على فضائيات ومواقع تواصل اجتماعي، ووصفته بالخطوة الإيجابية.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري -في اتصال هاتفي مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية- أن الخطوة تنسجم مع ثوابت العلاقات الدولية التي تنص على أن العلاقات الطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وأضاف أن السماح لمن سماها "الأطراف المناوئة" بالعمل ضد دولة أخرى مخالف لتلك القواعد الدولية.

وذكر شكري أن الخطوة التركية "إذا استقرت واستمرت ستؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة لوضع إطار العلاقات واستئنافها".

إيقاف برامج

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت قنوات مصرية معارضة -تبث من إسطنبول- إيقاف عرض حلقات العديد من برامجها السياسية.

وقتها أعرب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام "القنوات المعادية لمصر" بمواثيق الشرف الإعلامية.

ووصف هيكل هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، وتخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر لا تصب في مصالح الشعبين.

وشهدت علاقات البلدين توترات متصاعدة منذ منتصف عام 2013، ووصلت إلى ذروتها حينما اقتربت مصر من الصدام المباشر مع تركيا في ليبيا، إلا أنه سرعان ما تحول المشهد إلى درجة مغايرة يمكن قراءتها من التصريحات التركية الإيجابية نحو مصر.

وسبق لمصدر في إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية أن أكد أنباء طلب أنقرة من القنوات المصرية التي تبث من إسطنبول -في اجتماع مع مديريها- توقيف البرامج السياسية، مشيرا إلى اتفاق بين الحكومتين المصرية والتركية لتخفيف حدة التوتر الإعلامي.

وشدد المصدر على أن الحكومة التركية لن تغلق قنوات المعارضة المصرية ولن تسلّم معارضين مصريين، موضحا أن ما حدث هو الطلب من مديري القنوات التلفزيونية "الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي في سبيل المساهمة في تحسين العلاقات".