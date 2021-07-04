باغرام.. التاريخ المضطرب لقاعدة عسكرية أحرقت بها مصاحف وعذب بها سجناء

ها هي القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي تغادران قاعدة باغرام العسكرية التاريخية في نهاية تدخل استمر 20 عامًا، فما مغزى ذلك؟

سؤال حاولت صحيفة لوباريزيان Le Parisien الفرنسية الإجابة عنه في بداية تقرير لكاتبها لودويغ غالي، معتبرة أن هذا الحدث المفصلي هو بداية لعهد جديد وربما مؤشر على عجز الغرب.

ونسب الكاتب إلى مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، اشترط عدم ذكر اسمه، تأكيده مغادرة كل تلك القوات لهذه القاعدة، وهو ما علق عليه الكاتب بقوله إن هذه الخطوة كانت متوقعة لكن لا يعرف حتى الآن متى تمت بالضبط.

وعن أهمية هذه القاعدة التي شيدها الأميركيون في خمسينيات القرن الماضي، يقول الكاتب إن باغرام من نواح كثيرة، تعكس التاريخ المضطرب والمروع لأفغانستان.

وأوضح أن هذه القاعدة أعدت أصلا لمواجهة عدو مختلف هو الاتحاد السوفياتي الذي كانت واشنطن تخشى أن يغزو أفغانستان.

تقع باغرام في الشمال الشرقي من أفغانستان، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من العاصمة كابل، وهي بالفعل نقطة إستراتيجية.

وقد بني مدرج مطار باغرام، الذي يبلغ طوله 3003 أمتار عام 1976 وسرعان ما أصبح موضع تنافس كبير، وعندما وصل حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني إلى السلطة في عام 1979 استولى السوفيات على هذه القاعدة وكانت تلك بداية صراع كبير في الشرق الأوسط، وأحد آخر صراعات الحرب الباردة، وقد امتد لتسع سنوات كاملة، وفقا للكاتب.

وفي تسعينيات القرن الماضي، احتلت طالبان تدريجيا غالبية الأراضي الأفغانية، ومرة أخرى، يقول الكاتب، جسد مطار باغرام بشكل مثالي الوضع الجديد، إذ كان أحد طرفي المدرج تحت سيطرة طالبان والآخر تحت سيطرة تحالف الشمال، ثم سيطرت طالبان على كابل عام 1996.

لكن بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مثلت منعطفا كبيرا في تاريخ أفغانستان، بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لهجمات في سويداء قلبها في 11 سبتمبر/أيلول 2001، شنتها جماعة تتخذ من أفغانستان قاعدة خلفية لها، وفقا لغالي.

وينقل الكاتب في هذا الصدد عن إيلي تينينباوم، مدير مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري) قوله تعليقا على تلك الفترة، "في ذلك الوقت، لم يكن موقف جورج دبليو بوش (الرئيس الأميركي آنذاك) يميز بين أولئك الذين نفذوا هذه الهجمات، تنظيم القاعدة، وبين أولئك الذين يستضيفونهم، حركة طالبان، وقد رفض الأميركيون التفاوض مع طالبان لما يقرب من 20 عامًا".

ولتنفيذ عمليتهم العسكرية على أحسن وجه، يقول الكاتب، فإن الأميركيين، قرروا إنفاق ملايين الدولارات لتحديث قاعدة باغرام، 68 مليون دولار على وجه التحديد.

و"على مر السنين، حوّل الأميركيون هذه القاعدة إلى مدينة أميركية صغيرة حقيقية توجد بها بركة سباحة ومطاعم وجبات سريعة وصالة ألعاب رياضية.. كما كانت باغرام بمثابة حبل سري بين الجنود الموجودين في الجبهة وبين بلدهم"، وفقا لتينينباوم.

ولم يقتصر دور باغرام على ذلك، بل كان بها مركز احتجاز أثار الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، إذ ثبت، حسب ما ينقله غالي عن تينينباوم، أن التعذيب كان يمارس على السجناء هناك "خارج نطاق القضاء، بل كانت هناك فرق من القوات الخاصة متخصصة في التحقيق مع أعضاء طالبان وانتزاع المعلومات منهم".

وشهدت باغرام جدلا من نوع آخر شوه "الوجود الأميركي" في أفغانستان، إنه حادثة في عام 2012، حيث ظهر رجلان يرتديان زي الناتو يلقيان في النار أوراق المصحف الشريف، وقد تبعت ذلك موجة من الاحتجاجات، مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب في أفغانستان أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.

ولأن من يتحكم في باغرام يتحكم في كابل، كما يرى تينينباوم، يتوقع أن يكون الاستحواذ عليها إحدى أولويات طالبان.

ويختم غالي مقاله بأن "مع الانسحاب من باغرام، حان الوقت لتقييم 20 عامًا من هذا النزاع المسلح، لقد خاضت الولايات المتحدة عدة حروب من خلال انتشارها في أفغانستان، أولاً، كانت هناك الحرب ضد القاعدة، والتي كانت ناجحة إلى حد ما في عام 2001، إذ لم تظهر أي معسكرات تدريب جهادية في مكان مفتوح منذ ذلك الحين في أفغانستان، كما شنت واشنطن حربا ضد طالبان لإقامة دولة أفغانية بديلة، ومن هذه الناحية كانت النتيجة كارثية"، على حد تعبير الكاتب.